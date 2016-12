Xuclà: «La prova del cotó de si l'operació diàleg és real es veurà amb el pressupost»

El diputat del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés per Girona, Jordi Xuclà, va intervenir aquest dilluns a la comissió de Foment, després que comparegués el ministre, Íñigo de la Serna, per donar comptes dels seus objectius per a la legislatura. Xuclà va aprofitar l'ocasió per explicar que «la prova del cotó de si l'operació diàleg és real es veurà amb les partides pressupostàries per a Catalunya del seu ministeri». «Cal passar de la retòrica als fets», va insistir Xuclà, que va recordar que «fa anys que no compleixen amb la disposició addicional tercera, i que lliga les inversions a Catalunya amb el seu PIB». Pel que fa al corredor Mediterrani, Xuclà va preguntar «quan iniciarà el seu ministeri la construcció del corredor Mediterrani, sobretot en el tram entre Tarragona i València».

La N-II a Girona

Així mateix, Xuclà va advertir que «en alguns trams d'aquest corredor, com la N-II entre Maçanet de la Selva i Blanes, tenen dues opcions: o reconsideren el desdoblament o fan el traspàs a la Generalitat de Catalunya». En aquest sentit, el diputat també va reclamar el traspàs total de Rodalies a la Generalitat. «Divendres el Consell de Ministres va oficialitzar que l'empresa TP Ferro ha fet concurs de creditors: una mala gestió que costarà 450 milions d'euros de rescat», va denunciar el diputat. Per això, Xuclà va insistir a impulsar la connectivitat amb França amb alta velocitat: «La línia de Barcelona-Figueres-Perpinyà i la resta d'Europa és imprescindible per al transport de mercaderies i passatgers».