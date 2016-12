Els centres públics gironins escolaritzen quatre vegades més alumnes que els privats

El nombre d'alumnes dels centres educatius públics de les comarques de Girona és quatre vegades superior al dels privats, amb 99.401 pel que fa als primers i 24.338 en els segons. De manera global, el sector públic de Catalunya escolaritza el doble d'estudiants que el privat, amb unes xifres que es concreten en 815.324 en front de 403.133.

Aquestes dades es desprenen del Registre d'Alumnes de Catalunya corresponent al curs 2016-2017, que també posa de manifest que tant a l'escola pública com a la privada hi ha més nois que noies.

En total, l'actual any escolar als Serveis Territorials de Girona compta amb 123.739 estudiants dels diferents nivells educatius, des del segon cicle d'Infantil fins a la Secundària postobligatòria, amb Batxillerat, Cicles d'Arts plàstiques i Disseny.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat acaba de publicar un avançament dels resultats de l'estadística del Registre d'Alumnes de Catalunya, amb data de 30 de novembre.

Aquest registre va entrar en funcionament el curs passat, 2015-2016, després que el Govern determinés l'obligació d'inscriure-hi tot l'alumnat matriculats als centres educatius d'ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya. El registre assigna un codi a cada estudiants que l'identificarà durant tota la seva vida acadèmica. A diferència de l'avenç que s'ha fet públic aquesta setmana, l'estadística definitiva inclourà les matrícules en modalitat no presencial, que ara no s'hi han inclòs.