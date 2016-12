Cremen els vestuaris i les oficines d'una granja de porcs de Montagut

Incendi en una granja de porcs de Montagut de matinada.

Ha cremat una caseta petita on hi ha els vestuaris i oficines de l'explotació ramadera, coneguda com a Mas Blancs.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi quan passaven pocs minuts d'un quart de sis de la matinada i han pogut extingir les flames en poca estona, cap a tres quarts de sis, el foc ja estava apagat.

En aquesta caseta hi havia els vestuaris de la granja així com alguna oficina, que han quedat afectats pel foc. A banda, els Bombers també han revisat un altre edifici proper per si havia afectacions i també han desconnectat la instal·lació elèctrica.

En l'extinció de l'incendi hi han participat quatre dotacions dels Bombers d'Amer, Olot i Banyoles. També s'hi ha desplaçat el SEM i els Mossos.