L'Estat haurà d'abonar 6 milions d'euros per assumir el túnel del TAV

n Els costos de l'assumpció per part d'Adif i la seva homòloga francesa SNCF Réseau del tram del TAV entre Figueres i Perpinyà, després de la fallida de l'empresa encarregada de la seva explotació, TP Ferro (ACS i Eiffage), ascendirà a 11,7 milions d'euros per a Espanya i França. Els dos països van signar el passat 19 de desembre a París el conveni per a l'explotació i manteniment d'aquest tram de l'AVE que tindrà una durada de quatre anys i podrà ser prorrogat per un període de dos més.

Segons el conveni, que publicava ahir el Butlletí Oficial de l'Estat, Espanya i França assumiran al 50% (5,85 milions d'euros cadascun) el citat import, que es refereix al cost operatiu de gestió del tram durant els pròxims 4 anys. Sobre una possible indemnització que demanen les dues empreses, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va assegurar que no està previst cap pagament per incompliment del contracte per part del concessionari.