L´Idibgi engegarà un estudi sobre la microbiota i el ferro

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) tirarà endavant un nou estudi sobre la relació entre el metabolisme del ferro i la microbiota gràcies al finançament de la Fundació Castell de Peralada. El projecte que engegarà l'equip del doctor José Manuel Fernández-Real estudiarà quins són els mecanismes que afavoreixen el dipòsit de ferro en l'organisme per evitar així el seu desenvolupament a través del canvi programat de la microbiota, l'ecosistema de microorganismes que hi ha a l'intestí humà i que contribueix al funcionament correcte de l'aparell digestiu, per la qual cosa està directament relacionada amb trastorns metabòlics com l'obesitat o la diabetis.

Ja s'ha observat una relació entre el desenvolupament de la diabetis tipus 2 i les reserves de ferro, un element que regula les manifestacions clíniques de diverses malalties sistèmiques. Tot i que la majoria de ferro que hi ha a l'organisme s'emmagatzema al fetge, el cervell també té uns nivells alts d'acumulació de ferro.

Actualment es creu que la sobrecàrrega al cervell podria interactuar amb la Diabetis tipus 2 en el desenvolupament del dèficit cognitiu, però hi ha poca informació sobre la possible influència de la resistència de la insulina sobre el dipòsit cerebral de ferro.Aquesta serà l'objectiu de la investigació gironina, que es centrarà en què afavoreix el dipòsit de ferro i en com evitar-ho a través dels canvis de la microbiota, afavorint uns bacteris o uns altres.

Amb el finançament de la Fundació Castell de Peralada, que acaba de signar un conveni de col·laboració amb el centre de recerca per convertir-se en Empresa Benefactora de l'Idibgi, els investigadors iniciaran l'estudi sobre una cinquantena de persones seleccionades pel departament d'Endocrinologia de l'hospital Josep Trueta.