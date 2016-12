Moren 1.800 ànecs en un incendi en una granja al Far

n Un incendi a la granja Can Ruet del Far de l'Empordà va acabar ahir amb la mort de 1.800 ànecs que van resultar asfixiats per la crema de les bales de palla que es trobaven a l'interior d'una nau.

El foc es va declarar a dos quarts de sis a l'interior d'una nau aïllada de 150 metres quadrats dins el complexe de la granja. Sis dotacions de bombers es van desplaçar a la zona per apagar les flames i evitar que aquestes afectessin un dipòsit de gas propà que hi ha instal·lat. Un tècnic de la companyia de gas va anar a la instal·lació per si calia tancar el subministrament.

El foc es va donar per extingit a les vuit de la tarda. Els Mossos van desplaçar-hi dues patrulles.