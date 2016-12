Els pescadors cobraran l'ajut per la veda del febrer

Després de tres anys de queixes reiterades, els pescadors catalans rebran una ajuda per fer la veda del pròxim més de febrer. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pagarà aquesta setmana gairebé 1 milió d'euros en ajuts a la paralització temporal de l'activitat pesquera de l'any 2016, pendents per part del Ministeri. Així ho va fer públic ahir la consellera Meritxell Serret, que va explicar que l'aprovació del pagament beneficiarà 256 vaixells de la modalitat d'encerclament i arrossegament d'arreu de Catalunya i 9 de pescadors.

El president de les Confraries de Pescadors de Catalunya i patró major de la confraria de Blanes, Eusebi Esgleas, va confirmar que ja tenen dates i que la veda es farà del 6 de febrer al 8 de març (amb aquests dos dies inclosos). «Vam dir que només deixaríem de fer-la en el cas que un any més no paguessin el que ens deuen, però després d'aquest anunci hem retirat la intenció», va assegurar.

Esgleas també va remarcar que no només estan satisfets per aquest darrer anunci, sinó també pel compromís del Departament d'Agricultura de pagar una part de l'any 2016, concretament el respectiu a 15 dies. Malgrat aquestes darreres notícies, el patró de la confraria de Blanes considera «que no n'hi ha prou» i que ja han perdut qualsevol esperança de rebre les quantitats dels anys anteriors. La llei que es va aprovar el 2014 deia que, de forma retroactiva, es podia pagar l'ajut del 2013 i que només es podria fer durant un període de 7 anys. De moment, però, els pescadors d'arrossegament catalans és la primera veda que cobraran d'ençà que es va fer aquest anunci.



El retard dels ajuts

El Departament d'Agricultura va assegurar que la tardança ha estat culpa de l'Estat, ja que els ajuts no es podien convocar fins que no arribessin els diners. La Generalitat va avançar la quantitat pertinent i en aquell moment haguessin pogut pagar, però el Ministeri va canviar les condicions per demanar les sol·licituds, i es va haver d'arribar a un acord entre govern central i Generalitat. Actualment, però, es disposa dels diners acordats. «Aquest és un exemple de com la recentralització que practica el Ministeri d'Agricultura perjudica els nostres sectors productius: no finança la totalitat de la veda, no resol el problema social dels mariners i aplica uns criteris restrictius i excloents, que dificulta que hi accedeixi la nostra flota i especialment els mariners», va denunciar la consellera. Serret va subratllar també que «tot i això, es treballa intensament amb l'Institut Social de la Marina per habilitar un sistema que permeti aplicar una gestió més àgil i automàtica de l'ajut de les vedes i es continuarà reclamant a l'Estat central que augmenti els imports per a aquests ajuts».



Una situació precària

«Jo crec que cobrar la veda hauria de ser una cosa imprescindible», va remarcar Eusebi Esgleas, que creu que «no es pot tancar una empresa sense cap tipus de compensació per als treballadors». Els fons europeus preveuen que es cobrin 45 ? per dia i mariner; si això es multiplica per 22 jornades de feina, la quantitat arriba a uns 900 ?. Esgleas va afegir que els treballadors del sector es veuen forçats a «gastar els diners del seu atur i arriscar-se a no disposar del reductor suficient per a la seva jubilació», també demanant que es tingui en compte que aquestes persones «necessiten subsistir d'alguna manera» o bé buscar solucions alternatives, com per exemple realitzar una veda parcial, com plantegen a poblacions com Roses o Palamós.