La plaça mercat d'Olot ha activat un «placer virtual»

La web mercatdolot.cat dels placers olotins permet fer un recorregut per les parades a través del Google Street View. A la pantalla hi apareixen els mariscs, la carn, les verdures, el peix. Més avall, en una finestra, hi ha el placer virtual.

Quan s´hi accedeix, el placer pregunta per la parada on es vol comprar. Així –segons el creador de l´aplicació, David Jané (Volcànic Internet)–, s´estableix la interactuació entre el client i el placer virtual. El placer demana pels articles, exposa els preus i respon les preguntes que pot. Jané ha apuntat: «Quan no t´entén, et diu: no t´he entès».

Jané ha explicat que segons les demandes dels clients, els creadors augmentaran les respostes. Un cop la comanda estigui feta, el placer virtual fa un senyal al venedor de cos present, perquè prepari la comanda. El pas final és que el client s´acosti fins a la parada a pagar i recollir el gènere.

La idea va partir –segons Jané– de les converses establertes per WhatsApp entre clients i placers.

Jané ha explicat que van crear el web de la plaça mercat d´Olot en el context del fòrum d´oportunitats, organitzat per l´Institut Municipal de Promoció d´Olot.

Jordi Vilarrasa, president de l´Associació de Placers, ha explicat que la web i el placer virtual formen part de la idea d´aprofitar les noves tecnologies per millorar les vendes.