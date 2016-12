Queixes per falta d'informació pels retards a Renfe durant el temporal

El temporal de dimarts va provocar afectacions importants a les línies RG1 i R11 de Renfe, les que creuen les comarques gironines. La major part d´elles es van concentrar a la RG1, la ruta de rodalies que entra a la província per Blanes procedent de Barcelona.

Segons informa Renfe, dimarts a primera hora de la tarda hi va haver una afectació «entre Sagrera i Mataró» que va demorar la sortida del tren de les 16.20 hores. Una de les usuàries que havia d´agafar aquest tren des de la plaça Catalunya de Barcelona va trobar-se amb l´andana plena de gent que esperava els combois anteriors, que encara no havien passat.

Finalment, el tren va aparèixer sobre les 16.40 hores, però a causa de l´aglomeració de passatgers que s´esperaven, el viatge va ser incòmode: «No feia falta que ens aguantéssim a res perquè érem tants que no hauríem caigut pas, ja que, evidentment, anàvem drets», denunciava la passatgera.

En aquest sentit, els passatgers van denunciar la falta d´informació per part de la companyia a l´hora d´avisar de la incidència. «Quan ja tots havíem mostrat la nostra indignació, una noia m´ha explicat que ella a Sants ha vist un cartell a les 15:45 que posava que hi havia incidències entre la Sagrera i Mataró i que estiguéssim alerta, que seguirien informant. Cal remarcar, però, que aquest cartell era a Sants i no apareixia en cap altra estació, jo estava a plaça Catalunya i no ens han informat d´això».

Fort onatge

Renfe va atribuir la incidència al fort onatge que hi havia el dimarts, i va indicar que hi havia hagut retards a primera hora del matí així com a primera hora de la tarda. Tanmateix, els usuaris de la R11, que fa el trajecte entre Barcelona i Portbou també es van veure afectats per aquests retards fins ben entrada la nit.

En aquesta línia, els usuaris van manifestar el seu malestar pels retards prolongats i per la manca d´informació. També van llançar una pregunta a l´aire: «És necessari passar una odissea de més de dues hores al tren? Per què quan plou o hi ha onades grans els que estudiem o treballem a Barcelona hem d´anar patint per si arribem a temps?».