La Vall de Bianya tindrà una exposició d'eines agrícoles

L´Ajuntament de la Vall de Bianya ha previst adequar la planta superior de l´edifici de l´ajuntament com a sala d´exposicions de maquinària agrícola. L´Ajuntament ha previst una partida de 35.000 € del pressupost del 2017 a la creació d´una sala dedicada a l´exposició de 340 màquines agrícoles.

Es tracta de màquines fetes per Xavier Plujà a escala de les reals. Durant anys Plujà, un reconegut ferrer de la localitat, va copiar tots els instruments de mà humana o d´impulsió animal que va trobar en cases de pagès de tota la península.

En la major part dels casos són eines que han desaparegut de l´activitat agrícola. Hi ha màquines de ventar, arades, dalladores, cavadores... La particularitat és que totes les miniatures funcionen. Ho fan perquè Plujà hi va incorporar els engranatges de coixinets, els tallants i tot el que hi ha a les grosses.

El coneixement de la col·lecció de Plujà no és nou. Ha estat en exposicions temporals i ha sortit als mitjans. La novetat rau en la permanència de l´exposició en una sala gran i amb el suport de vitrines, focus i explicacions de les utilitats. D´aquesta manera, la localitat potenciarà una tradició agrícola que ja té present a les fires.