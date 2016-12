Una baralla en un bar d''lot acaba amb un tret al sostre amb una escopeta retallada

Un tret d´escopeta va provocar alarma entre la gent que hi havia als bars i establiments de restauració de la plaça Catalunya d´Olot. El tret va tenir lloc al voltant de les 20 hores. Segons fonts dels Mossos d´Esquadra, l´origen del tret va ser una baralla entre tres persones. Els tres homes implicats, d´edats aparents entre 30 i 45 anys, s´haurien discutit als lavabos del bar El Punt. La discussió hauria augmentat de nivell fins que haurien sortit al mig del bar.

En aquest lloc és quan un dels integrants de la baralla s´hauria tret una escopeta retallada i hauria disparat. Fonts de la policia han informat que el tret va anar a parar al sostre.

És quan l´autor del tret hauria sortit a la plaça Catalunya i hauria marxat pels carrers que l´envolten. Mentrestant, la baralla entre els altres dos hauria continuat. De la lluita, hi havia rastres de sang al voltant de la plaça, i un d´ells va rebre un fort cop al cap.

Això no obstant, tots dos van poder marxar. El del cop al cap va anar a l´hospital d´Olot perquè l´atenguessin. La policia el va localitzar en aquest lloc. El tret i la lluita van crear expectació entre la gent que hi havia al bar i els altres de la zona. A les 20.30 hores, va arribar una ambulància d´emergències, de la qual van baixar sanitaris per atendre la responsable del bar, que va patir un atac d´angoixa. Al final, la van dur a l´hospital. L´arma va ser localitzada per la policia a l´àrea del Pou del Glaç, lloc proper al bar.