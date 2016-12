A les comarques gironines es faran 249 quines aquest Nadal

La Generalitat, a través del Servei Territorial de Joc i Espectacles, ha rebut 249 comunicacions d´entitats que preveuen organitzar les tradicionals quines de Nadal i Reis a la demarcació de Girona. Com és habitual, el mes de setembre ja es va trametre una carta als ajuntaments de la demarcació amb informació sobre la normativa que s´aplica en aquest joc, on es recordava que el període permès per fer-les va del 3 de desembre fins al 8 de gener del 2017 i que en cap cas es pot celebrar una quina fora d'aquestes dates. Tampoc es poden donar premis en metàl·lic i els que es donin han de tenir "escassa transcendència econòmica" per mantenir el caràcter tradicional, social i d'esbarjo que caracteritza les quines. En cas contrari, es considerarà un "joc il·legal de caràcter lucratiu".

Per poder organitzar la quina, les entitats o persones promotores han de presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d´Espectacles de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. A més a més, els locals on se celebrin les quines han de reunir les mesures de seguretat adequades. L'Ajuntament és qui s'ha d'encarregar de revisar i fer les inspeccions oportunes.