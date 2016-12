Consulta la llista de la «pedrea» a Diari de Girona

Com cada any, Diari de Girona t'ofereix els resultats de la pedrea del Sorteig de la Loteria de Nadal, que aquest dijous ha repartit 2.310 milions d'euros.

La pedrea, tots aquells números premiats amb 1.000 euros a la sèrie, no li solucionen la vida a ningú però sí unes quantes alegries. En altres paraules, són números agraciats amb 100 euros el dècim.



Comprovar si ha tocat la pedrea

Saber que hem estat recompensats amb una pedrea és, per a la majoria de les persones, un consol, tret que el cost en la compra de loteria hagi estat escandalós.

No obstant això, no cal confondre la pedrea (els premis menors, de 1.000 euros) i reintegrament, la devolució del jugat per coincidir la seva última xifra amb la de la Grossa.

No és el mateix un bitllet, que un dècim o una participació

A l'hora de jugar, no tothom gasta la mateixa quantitat de diners: no és el mateix comprar un bitllet que un dècim o una participació.

De major a menor, tindríem en primer lloc la sèrie, formada per un bitllet de cada número que participa en el sorteig.

En total aquest any hi ha 165 sèries, i cadascuna consta de 100.000 bitllets. Un bitllet és la mesura amb la qual es reparteixen els grans premis, té un cost de 200 euros i el componen deu dècims.

Si et portes un dècim (la manera més comuna de jugar en el sorteig), gastes una desena part del preu del bitllet, és a dir, 20 euros, però el seu premi també és igualment proporcional.

Les participacions són parts en les quals es divideix un dècim per mitjà d'un rebut en el qual s'estableix el número pel qual s'aposta i la quantitat de diners que es rebria si el número sortís premiat.



Quan cobrar els dècims premiats?

Els premis de la Loteria de Nadal 2016 es poden cobrar a partir del mateix dia del sorteig, és a dir, el 22 de desembre.

Això sí, depenent de la quantia haurem de dirigir-nos a llocs diferents, si és inferior a 3.000 euros en qualsevol administració de loteries; si és superior, s'haurà d'acudir a entitats financeres concertades (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA). Si pel contrari prefereix acostar-se a una delegació territorial de L.A.I, només necessitarà el seu DNI i el dècim premiat, per realitzar el seu cobrament, sigui quina sigui la quantitat.

Segur que si s'aconsegueix un important premi es cobrarà ràpidament, però compte amb els descuits, el termini màxim de pagament caduca als 3 mesos, i Hisenda acaba embutxacant-se tots els anys una quantitat important per premis no reclamats.