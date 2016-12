Cremen els vestuaris i les oficines d'una granja de porcs de Montagut

Incendi en una granja de porcs de Montagut de matinada va cremar una caseta petita on hi ha els vestuaris i oficines de l'explotació ramadera, coneguda com a Mas Blancs.

Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi quan passaven pocs minuts d'un quart de sis de la matinada i van poder extingir les flames en poca estona, ja que cap a tres quarts de sis, el foc ja estava apagat.

Desconnectar l'electricitat

En aquesta caseta hi havia els vestuaris de la granja així com alguna oficina, que van quedar afectats pel foc. A banda, els Bombers també van revisar un altre edifici proper per si hi havia afectacions i també van desconnectar la instal·lació elèctrica.

En l'extinció de l'incendi hi van participar quatre dotacions dels Bombers d'Amer, Olot i Banyoles. També s'hi van desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.