Crida per garantir les reserves de sang per aquest Nadal

El Banc de Sang necessita unes 4.000 donacions fins a finals d'any per a garantir les reserves de sang per aquest Nadal a Catalunya. Avui, les reserves se situen entorn de les 7.800 bosses, una xifra complicada tenint en compte que el canvi d'hàbits propi de les festes i les vacances fa disminuir les donacions entorn d'un 25% respecte a un mes normal.

Per això el Banc de Sang fa una crida per a arribar a finals d'any amb unes 10.000 bosses en estoc i cobrir les necessitats d'aquests dies. Ha organitzat fins a finals d'any una desena de col·lectes a les comarques gironines i 131 a tot Catalunya.

La campanya porta per lema «Donar sang, el millor regal per a l'amic invisible» i durant els propers dies, els donants que vulguin podran fer-se fotos amb un antifaç vermell després de donar sang. Aquesta foto, que pot compartir-se a les xarxes socials amb l'etiqueta #amicinvisiblequesalvavides, serà el regal simbòlic per a l'amic invisible. I és que la campanya pren les paraules d'un donant anònim que comparava la donació de sang amb un obsequi per un amic invisible "perquè el donant no sap qui rebrà la seva donació i el receptor no sap qui li ha donat".

Més de 100 col·lectes

Des d'ara i fins a finals d'any, s'organitzen a tot Catalunya 131 col·lectes de donació de sang. En concret, a les comarques de Girona se'n fan una desena en municipis com la Jonquera, Tortellà, Maçanet de Cabrenys, Girona, Serinyà, Salt i Palafrugell. A aquestes campanyes s'hi sumen, a més, les donacions als 16 hospitals amb banc de sang, com el Josep Trueta de Girona.

A través del web donarsang.gencat.cat es poden consultar els punts de donació més propers a partir del nom d'un municipi o un codi postal.