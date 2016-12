Detingut per anar en contra direcció a l'AP-7 quadruplicant la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d´Esquadra han detingut aquesta matinada de divendres un home de 49 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sabadell (Vallès Occidental) per dos delictes contra la seguretat viària. Un de conducció temerària, ja que l´home havia conduit més de set quilòmetres per l´AP-7 en contra direcció, i un altre per conduir sota els efectes de l´alcohol, atès que va donar una taxa positiva d´1,07 mg/l, quatre vegades més que la permesa. Diversos testimonis van alertar el 112 poc després de les quatre de la matinada que un vehicle circulava per l´autopista en direcció contrària. Hi havia entrat en el punt quilomètric 146, a Barberà del Vallès, i circulava per la calçada que va cap a Girona en sentit Tarragona.

Una patrulla dels Mossos el va trobar cap al quilòmetre 149 i va poder comprovar com circulava en contra direcció i pel tercer carril, segons la policia posant en perill altres usuaris de la via que van haver d'esquivar-lo per no xocar-hi. El cotxe patrulla va engegar les sirenes, però en un primer moment el conductor va seguir avançant. Finalment els policies van aconseguir parar-lo uns quilòmetres més endavant al voral de l´autopista, sense que hi hagués hagut accidents.

Els agents van practicar la prova d´alcoholèmia al conductor i va donar un positiu d´1,07 mil·ligrams d´alcohol per litre d´aire expirat, quatre vegades més de la taxa legalment permesa.

El detingut ha passat a disposició judicial aquest mateix divendres davant del Jutjat d´Instrucció número 6 de Rubí, jutjat en funcions de guàrdia, que ha decretat que l´home quedi en llibertat amb càrrecs fins que se celebri el judici.

