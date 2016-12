La grossa escull un barri obrer de Madrid per trencar el malefici del 13

La grossa de la Loteria de Nadal, que ha premiat el número 66513, dotat amb 4 milions per sèrie (400.000 ? per dècim), ha repartit 640 milions a Madrid a través d'una administració situada al passeig de La Esperanza, un nom molt apropiat per atreure la fortuna. El premi va sortir a les 11.57 del matí, a la setena taula, i el van cantar Nicol Valenzuela i Lorena Stefan, que ja havien donat el primer 5è premi del sorteig i, casualment, la grossa de l'any passat.

Lorena, de 13 anys, es va acomiadar del Sorteig Extraordinari. «Ja he acabat», va dir somrient Lorena Stefan, davant la multitud de mitjans de comunicació que l'envoltaven, al costat de la seva companya, d'11 anys, que pot tornar a cantar el número més desitjat del Nadal. «Vaig pensar que no trauria la grossa», va assegurar Nicol, qui va reconèixer que la nit anterior no havia pogut dormir «pels nervis». Elisabeth, la mare de Nicol, va demanar als afortunats que no s'oblidin d'ella i «li donin una propina, perquè la mereix». La mare va explicar que la noia té una discapacitat del 37% a causa d'un petit retard en l'aprenentatge, «encara que no se li nota», però que requereix una atenció especial, com l'ajuda d'un logopeda. A més, la nena té un somni: viatjar a l'Equador per conèixer el país d'origen de la seva família.

Nerea Pareja i Daniel Rodríguez van ser els encarregats de moure els bombos per donar el premi més important. En menys de 10 minuts, els quatre xavals van cantar tres grans premis, que s'uneixen al 5è que ja havien tret.

Des que es va conèixer la notícia de la grossa, les ampolles de cava van començar a obrir-se a l'administració número 4 del passeig de La Esperanza, on els seus propietaris, Agustín i María José, van explicar que era la primera vegada que venien un premi d'aquesta categoria i que el número es va esgotar fa setmanes. Porten tan sols quatre mesos al capdavant d'aquest negoci i diversos clients estan abonats al número premiat, igual que els mateixos amos de l'administració, que s'han quedat amb un dècim.

Aquest és el primer cop en la història de la Loteria de Nadal que la grossa ha acabat en 13, un número tradicionalment de la «mala sort» però que ahir va donar «la bona» a molts veïns d'un barri de treballadors, de Las Acacias.

Una pastissera i un estiuejant

D'altra banda, la grossa de Nadal també va arribar a Castella-la Manxa de la mà d'una pastissera de Talavera de la Reina (Toledo), amb 20 dècims; i d'un estiuejant que en va portar 40 del 66.513 a Palomares del Campo (Conca).

Jesús, un jubilat de Madrid que passa els estius a Palomares del Campo, va portar a aquest petit poble de Conca 40 dècims, amb la qual cosa ha deixat 16 milions entre els veïns (400.000 ? per dècim). Un dels premiats era José Antonio, propietari del bar El Cordobés, on Jesús va intercanviar els dècims que havia comprat a Madrid amb altres veïns de Palomares del Campo. José Antonio va afirmar que usarà els 400.000 euros per «tapar forats».

María Rosa Valera, propietària de la pastisseria La Piedad de Talavera de la Reina, va repartir, per la seva banda, 20 dècims de la grossa; en total, 8 milions. Valera va explicar que el 66.513 és un número abonat al qual juga totes les setmanes des de fa prop de 30 anys; un dècim va ser per a ella. A la pastisseria, diversos afortunats van celebrar el premi brindant amb els propietaris. Una d'aquestes persones era Puri, molt emocionada perquè porta un any «molt dolent» a causa de l'estat de salut del seu marit. La dona va explicar que compra aquest número cada setmana i que aquest any estava «convençuda» que tocaria; i així va ser, tal com va comprovar després de tornar de l'hospital a visitar el seu espòs.