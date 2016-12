La grossa de Nadal segueix deixant de banda Girona

Girona és una província de consolació perquè això de guanyar la grossa de Nadal sembla que no hagi de tornar a passar mai. Només s´ha aconseguit en dues ocasions i ahir, ni sumant els 11 dècims venuts a totes les comarques gironines i premiats amb el segon, quart i cinquè premi, no sumen ni un milió d´euros. En concret, sumen 675.000 euros dels 2.310 milions en premis que reparteix aquesta rifa.



Segon premi

Vilobí (2)

A Vilobí d´Onyar va tocar el segon premi amb el número 04536, que es va vendre a l´Estanc de Ca la Montse a través de terminal i només el van comprar dues persones.

La propietària de l´estanc, Montserrat Daunis, recorda haver venut un dels dècims a un client nascut el 1936 perquè precisament li va demanar que acabés amb aquesta xifra.

L´establiment està tocat per la sort: l´any passat ja van repartir un cinquè premi amb el 00943 durant la grossa i el passat 13 d´octubre van repartir un segon premi de la Loteria Nacional dels dijous amb el 35264.

El número del segon premi és el més important del sorteig que es va repartir a la província, encara que només van caure cinc dècims, els dos de Vilobí i la resta a Olot, Platja d´Aro i Portbou.



Segon premi

Olot

L´estanc olotí del carrer Rocamora, 3 –al barri de Sant Roc d´Olot– ha repartit 125.000 euros del segon premi, amb el número 04536. La dependenta de l´estanc va vendre per màquina un sol dècim d´una sèrie dotada amb 1.250.000 euros.

El responsable de l´establiment, Josep Soy, va indicar que el premi podria estar en el barri, perquè la major part dels clients de l´estanc són persones que hi viuen a prop.

Ahir, els clients que hi entraven mostraven satisfacció per la sort nadalenca de l´estanc de Sant Roc. No és la primera vegada que l´estanc reparteix sort al barri. Al 2013, va repartir dos dècims del 81156, també acabat amb sis. Es tractava d´un cinquè premi que va repartir 12.000 euros al barri.

L´estanc ven loteria i apostes des de fa uns 5 anys. Soy explica que tot i la sort de la loteria de Nadal no és el tipus d´apostes en les que la gent participa més. Indica que molta gent prefereix comprar els dècims clàssics de les administracions de loteria.

Pel que fa a les apostes de tot l´any, esmenta que, si bé no han repartit premis milionaris, tot sovint donen premis de quantitats boniques a encertants de 4 i 5 números, per exemple de la loteria primitiva.



Segon premi

Platja d´Aro

A Platja d´Aro, el número 04536 va tocar a un dels estancs del municipi, situat al número 89 de l´avinguda de s´Agaró, en ple centre de la localitat de la Costa Brava. L´empleat de l´establiment, Ferran Segura, coneix la persona agraciada amb aquest dècim «encara que entendràs que no et reveli el nom, per secret professional». La persona afortunada es va posar en contacte amb l´administració ahir mateix per informar-los i celebrar la bona nova que li havien cantat els nens de Sant Ildefons.

El dècim va ser venut també a través de terminal però qui el va comprar va demanar expressament aquest número «no sé per qué, segurament tingui a veure amb alguna data». El que sí pot assegurar és que li ha tocat el premi a una persona treballadora.

Aquest estanc també va donar tres números sencers acabats amb la centena de la grossa.

segon premi

Portbou

A Portbou, a la floristeria La Granota, es van lliurar 125.000 euros a través d´un terminal i és «la primera vegada que ha tocat un premi a la zona», va assegurar l´encarregat, Xavier Grande. En tractar-se d´un número venut a terminal és molt difícil saber qui és l´afortunat perqué la venda a màquina és molt aleatòria.

Per a Grande, és la primera vegada que reparteix sort en una rifa de la Loteria de Nadal tot i que ja sap què significa repartir premis, doncs fa 15 anys va entregar 90.000 euros a través de La Primativa.

quart premi

Roses

El quart premi va ser el més matiner; quan faltava un minut per un quart de deu del matí, la bola guanyadora sortia del segon filferro de la primera taula i una perfumeria de Roses havia expedit un dècim d´un quart premi del sorteig de Nadal. Es tracta de l´únic punt de la demarcació on es va vendre el 59444 premiat ahir i dotat amb 200.000 euros per sèrie.

El dècim, que està premiat amb 20.000 euros, com va explicar una treballadora de la botiga, es va vendre per la màquina que té la perfumeria, que es troba al número 15 del carrer Pi i Sunyer. Des de la botiga no tenien constància de qui era l´afortunat perquè ni tan sols sabien que havien venut una butlleta que està valorada en 20.000 euros.



Cinquè premi

Llançà

El primer dels cinquens premis de la rifa de Nadal va ser el 22259 i va quedar molt repartit. A les comarques de Girona la sort va afavorir sobretot el poble de Llançà, on es va vendre una sèrie, i també Lloret de Mar, on un estanc va vendre un dècim de la sort. L´administració de loteria El Cavallet d´Or de Llançà va vendre un dècim del cinquè premi. Es tracta d´un punt situat ben bé al centre del poble, cosa que va deixar els dècims ben repartits entre estiuejants i veïns del poble.

El número es va conèixer a un quart d´onze del matí i va sortir del sisè filferro de la tercera taula.



Cinquè premi

Lloret de Mar

A Lloret de Mar va tocar en un estanc de la ciutat on només van vendre un sol dècim. Un dels responsables va explicar que mai havien venut cap premi d´aquest tipus tot i fer més de mig segle que venen loteria. L´estanc es troba en ple centre de Lloret, al carrer Venècia, un punt on molts veïns i turistes hi transiten cada dia.



Cinquè premi

Figueres

Un altre cinquè premi de la rifa de Nadal, el 19152, també va quedar molt repartit. Va ser el segon que es va cantar i va caure en ple centre de Figueres, la sort però només va esquitxar una persona ja que només se´n va vendre un dècim. El 19152 està dotat amb 60.000 euros la sèrie. El número es va cantar pels volts de tres quarts d´onze, i va sortir del novè filferro de la quarta taula.

A Figueres nombrosos veïns es van acostar cap al carrer Besalú, en ple centre de la ciutat, després de saber-se que havia caigut part del cinquè premi.

La lotera, Dolors Romans, ahir estava molt contenta per haver repartit la sort a la ciutat per segon any consecutiu i va explicar que en aquesta administració fan figures de papiroplèxia amb els dècims perquè els portin sort. Enguany els va funcionar una altra vegada perquè «per segon any consecutiu ens toca un cinquè premi [l´any passat va ser pel 18102]», indica Romans.

La idea de la papiroflèxia va començar ara fa quatre anys amb l´elaboració d´una grulla, «la cosa ha anat a més, hem fet un cigne molt gran, dinosaures, elefants, granotes, a veure si això dóna sort a la gent», exposa.



Cinquè premi

Blanes

A Blanes, l´estanc ubicat al número 17 del passeig de Dintre va repartir un dècim –6.000 euros–del cinquè premi. La propietària de l´establiment, Núria Pla, va explicar que es tracta de la primera vegada que l´estanc reparteix un premi de la Loteria de Nadal: «Segurament el guanyador sigui un turista, perquè tenim més clients de fora que locals».



Cinquè premi

Empuriabrava

A l´Estanc Empuriabrava van vendre un dècim des del terminal. Albert Mallol, germà de la propietària, explicava ahir que l´establiment ja té «una mica de currículum» en premis com l´Euromillones, la Loteria Nacional de dijous o la Bonoloto, però és el primer cop que reparteixen alguna cosa de la Loteria de Nadal. A Girona va haver-hi gairebé un altre cinquè. La Fleca Pons, que acaba de tancar recentment, havia jugat al 10152 i, per un número, no reparteix els 60.000 euros del 19.152.