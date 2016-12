Qui paga les multes de trànsit dels cotxes de la Diputació?

Registre dels vehicles. La CUP va treure a la llum, al ple de la Diputació, una multa posada a un dels vehicles de la corporació i va retreure que no hi hagués un registre de qui utilitza els cotxes

El dissabte 3 d´octubre de l´any passat, quan passaven pocs minuts de les nou del matí, un cotxe de la Diputació de Girona superava la velocitat permesa en un tram on es pot circular, com a molt, a 50 quilòmetres per hora. La infracció, detectada per un radar, es va produir al territori francès de la Guingueta d´Ix, també conegut com a Bourg-Madame. La multa per aquest excés de velocitat era de 180 euros tot i que, si es pagava abans de 30 dies, s´aplicava una reducció del 20%; per tant, la sanció va quedar en 144 euros.

Aquesta multa va sortir a la llum el dimarts d´aquesta setmana al ple de la Diputació, quan el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, va preguntar a l´equip de govern per aquesta infracció. En una resposta per escrit anterior, el govern havia explicat que el vehicle sancionat pertanyia a l´Oficina de Protocol, que l´utilitzava per als «desplaçaments oficials» dels càrrecs electes. De fet, havia argumentat que no podia concretar qui conduïa el cotxe –quan s´havia multat–, perquè «aquest tipus de desplaçaments no són objecte d´anotació o registre». Per això, al ple, Salellas va retreure al govern que no tingués un registre de qui fa servir els vehicles de la Diputació. El vicepresident primer de la corporació, Miquel Noguer, va respondre que «es fa un control» de la utilització del parc mòbil.

Fruit d´aquest debat, s´ha generat una altra incògnita: qui va pagar la multa de la Guingueta d´Ix. Des de la Diputació expliquen que l´Oficina de Protocol va assumir la sanció de 144 euros. Un dels xòfers del parc mòbil de Presidència –que depèn de Protocol– conduïa el cotxe quan es va produir la infracció, en un trajecte per transportar el vicepresident quart de la corporació, Albert Piñeira, a un acte. Malgrat que llavors el conductor no va pagar la multa, ara l´Oficina de Protocol ha anunciat que els xòfers del parc mòbil de Presidència hauran d´assumir les sancions de trànsit que rebin, tal com –segons apunten– s´aplica a la resta de treballadors que utilitzen els vehicles de la Diputació.

En paral·lel, la corporació tindrà «properament» un espai al carrer Figuerola de Girona per aparcar alguns dels cotxes del parc mòbil. Noguer va explicar –al ple d´aquesta setmana– que s´ha fet aquest nou lloguer perquè falta espai per a tots els vehicles.