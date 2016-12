El Patronat de Turisme prendrà part en 45 fires durant l'any 2017

L´oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu gironí es promocionarà l´any vinent a 45 fires de turisme de 14 països. La campanya de fires 2017 té l´objectiu d´incidir en els mercats de l´Amèrica del Nord i dels Països de l´Est. En set d´aquestes fires el Patronat de Turisme, conjuntament amb entitats i empreses del sector turístic gironí, hi participa per primera vegada: Reise Camping, d´Essen (Alemanya),; UITT, de Kíev (Ucraïna); World Routes Europe (Barcelona); NSCAA, de Los Angeles (els Estats Units); Danish Travel Show, de Herning (Dinamarca), i les fires Sea Otter Classic, de Monterrey (als Estats Units), i Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike Show, que se celebra per primera vegada a Europa i tindrà la seva seu a Girona.