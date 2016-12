El pitjor any del PSOE millora per a uns pocs treballadors

El PSOE ahir va rematar un dels pitjors anys que recorda amb la mala sort d'haver comprat la seva loteria oficial, per a la seu de Ferraz, a l'administració de Loteria que ahir va repartir íntegrament la grossa i que només li hagi tocat a uns quants treballadors que tenien un altre número.

Segons una portaveu de premsa del partit, els seus companys del Departament d'Administració s'encarreguen de comprar cada any la loteria, que sol acabar en 4 per seguir la tradició del número que agradava a qui va ser el seu president, Ramón Rubial. Ella mateixa va explicar que, aquest any, una desena de treballadors d'Administració de Ferraz van decidir comprar junts, a més del número oficial –el 91674–, un altre a títol personal –el 66513–, que va resultar premiat. «Què hi farem, es resignava ahir una de les empleades que no va tenir aquesta sort, mentre que altres es lamentaven d'haver estat tan a prop.

La notícia es va conèixer al Congrés mentre el portaveu d'Economia del PSOE, Pedro Saura, es reunia amb representants d'associacions de consumidors per parlar de la sentència de les clàusules sòl, entre elles ADICAE, que té la seu al passeig de l'Esperança de Madrid, a escassos metres de l'administració de loteries que va vendre el número premiat.