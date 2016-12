Els que busquen la fortuna que no estava als bombos

L'important és que hi hagi salut. La frase de consol entre els que no han tret res a la rifa es torna dramàticament real si es viu el matí del sorteig entre els pacients d'un hospital públic L'important és que hi hagi salut. La frase de consol entre els que no han tret res a la rifa es torna dramàticament real si es viu el matí del sorteig entre els pacients d'un hospital públic