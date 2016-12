La restauració de la portalada de Ripoll finalitzarà a principis de gener

La restauració de la portalada del monestir de Ripoll no acabarà aquesta setmana, com estava previst, sinó que s'allargarà uns dies més amb la idea de tenir-ho enllestit abans o després de Reis. L'equip de tècnics, format per sis persones, està treballant intensament en la neteja i retirada parcial de les capes de resina sintètica de fa més de 50 anys per frenar la degradació d'una de les joies de l'art romànic català del segle XII. És una feina molt precisa i minuciosa on s'utilitzen pinzells, aspiradors i un làser per aconseguir recuperar el to original de la pedra que ha quedat enfosquida pel pas del temps.

Els treballs van començar el 19 de setembre i tot apunta que no estaran fins abans o després de Reis. S'utilitzen diferents tècniques, com ara la química i la microprojecció, però la més innovadora és la que es fa mitjançant un làser que permet netejar la pedra a través el raig de llum concentrat. Cal dir que no es podrà enretirar tota la capa sintètica que es va aplicar l'any 1964 perquè es podria posar en risc l'estabilitat de la pedra. Malgrat tot, els tècnics asseguren que la imatge del monument millorarà molt i que fins i tot es podran veure restes de policromia conservades durant segles.

Del que es tracta, en definitiva, és d'eliminar tots aquells elements i capes que s'han sobreposat de forma natural –com ara pols- o per l'acció de l'home en modificacions que s'han anat fent. Totes aquestes tècniques s'han estudiat minuciosament en els últims anys. Cal recordar que l'any 2014 es va celebrar un simposi internacional sobre la portalada durant el qual es van posar en valor tots els estudis que s'havien fet fins llavors i es van presentar unes conclusions.

Aquesta restauració és la més important des que l'any 1964 es va fer una intervenció per consolidar les escultures i on es va aplicar la capa de resina sintètica per frenar la degradació del monument. Els conservadors defensen que era la millor opció d'aquell moment i que ara s'ha decidit enretirar-la perquè la capa s'ha malmès i ha enfosquit la pedra.

Una altra actuació que va ser cabdal per a la conservació de la portalada va ser el tancament amb un atri l'any 1994 que va permetre des de llavors estabilitzar un conjunt monumental que fa uns 80 metres quadrats (11 de llargada i 7 d'amplada).

Un aspecte a destacar dels treballs és que, malgrat la instal·lació de la bastida, s'ha decidit mantenir les visites de tots els que vulguin gaudir del monument. La intervenció té un cost de 125.000 euros i l'executarà l'empresa Arcovaleno S. L. sota la direcció del CRBMC. Els treballs de neteja i consolidació els financen el Patronat del Monestir de Ripoll, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura.