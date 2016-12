El Santuari Gaia rescata quatre ovelles ferides d´una granja de Lleida

El Santuari Gaia de Camprodon ha rescatat aquesta setmana ­quatre ovelles que estaven desnodrides i ferides en una granja de Lleida. Els animals, que ja són al refugi animalista del Ripollès, estaven a punt de ser sacrificats pels propietaris de l´explotació ramadera.

Dimecres, els dos fundadors de la Fundació Santuari Gaia es van desplaçar a la granja de Lleida per recollir unes ovelles que, si no, haurien anat a parar a l´escorxador. Els van donar l´avís perquè ja havien fet sis anys i, tot i que l´esperança de vida de les ovelles sol ser de quinze, amb sis sovint ja estan tan explotades que no són rendibles per a la indústria alimentària.

Els responsables del refugi asseguren que el que es van trobar a la granja era «indescriptible» i que «van haver de contenir les llàgrimes». «Hi havia ovelles ferides, tirades a terra sense poder aixecar-se. Els anyells estaven separats de les mares a punt de ser enviats a l´escorxador i ploraven», expliquen.

Els propietaris de la granja només els van permetre endur-se quatre animals i van escollir les ovelles que estaven més dèbils, totes desnodrides, a les quals han batejat com a Sandra, Nadia, Jília i Natzareth.