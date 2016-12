Tres ferits greus en un accident a la N-260a a Olot

Tres ferits de gravetat aquest és el balanç d'un accident de trànsit a la N-260a al seu pas per Olot.

En el sinistre viari s'hi han vist implicats dos cotxes. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes dels fets.

L'accident s'ha produït a l'alçada del quilòmetre 86 de la N-260, situat a l'entrada d'un dels polígons de la ciutat, pels volts de les deu del matí.

Un Toyota i un Dacia Sandero amb un total de quatre ocupants en total han col·lidit per causes que es desconeixen. A dins de cada vehicle hi anaven dues persones.

Dels quatre implicats, el passatger davanter del Dacia Sandero ha quedat menys greu i presenta una possible fractura de fèmur. Aquest afectat, un home de 68 anys, ha estat traslladat en ambulància del SEM cap a l'hospital Trueta de Girona.

Per altra banda, el conductor d'aquest vehicle, segons fonts policials, ha quedat il·lès.

Els altres implicats en el xoc, els dos ocupants del Toyota, han resultat ferits de menys gravetat, segons el SEM. Es tracta d'un jove 29 anys i una dona de 62 anys. Ambdós han estat derivats en ambulància cap a l'hospital comarcal d'Olot.

Al lloc dels fets hi han treballat els Mossos d'Esquadra, que de fet s'han trobat l'accident de trànsit; així com els Bombers, el SEM i la Policia Local d'Olot.