El Govern demana premis de «poca transcendència» per a les quines

La delegació de la Generalitat a la demarcació de Girona, a través del Servei Territorial del Joc i d'Espectacles, ha rebut 249 comunicacions d'entitats per a l'organització de les tradicionals quines de Nadal i Reis. Com és habitual, el mes de setembre el Govern català ja va trametre una carta als ajuntaments gironins amb informació sobre la normativa que s'aplica en aquest joc.

En la comunicació tramesa als consistoris, s'explicita que poden promoure l'organització d'aquest joc entitats de tipus social, cultural o recreatiu. La Generalitat també recorda que el període en què es poden organitzar quines va del 3 de desembre d'aquest any al 8 de gener del 2017 i que en cap cas es podran celebrar fora d'aquestes dates. El Govern assenyala que, d'acord amb la normativa legal vigent, no es poden donar premis en metàl·lic i els premis que s'hi reparteixin «han de ser d'escassa transcendència econòmica», per mantenir així el caràcter tradicional, social i d'esbarjo que caracteritza les quines. «Si no fos així, es consideraria un joc il·legal de caràcter lucratiu», apunta.

Per poder organitzar les quines, les entitats o persones promotores han de presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles de la delegació de la Generalitat a Girona. Igualment, el Govern demana que cal tenir present que els locals on se celebrin les quines han de reunir les mesures de seguretat adequades i que, en tot cas, són els ajuntaments corresponents els que han de revisar i fer les inspeccions oportunes.

Gairebé totes les 249 quines organitzades a la demarcació de Girona es fan en els dies festius, com Nadal, Cap d'Any i Reis.