En llibertat l'únic detingut per la baralla d'Olot que va acabar a trets

L´home que dijous va quedar detingut després de barallar-se en un bar d´Olot amb dues persones més i disparar un tret a l´aire amb una retallada ha quedat en llibertat sense fiança però investigat per un presumpte delicte de tràfic de drogues i un altre de tinença il·lícita d´armes. El detingut va passar ahir a disposició judicial però es va negar a declarar, segons va manifestar el seu advocat, Pau Vila, i només va consentir a fer-se la prova de la parafina per tal que els tècnics del laboratori balístic determinin si va ser l´autor del tret a l´aire efectuat amb l´arma ­-es confirmaria amb la presència de restes de pólvora als dits.

Encara que no va declarar, l´investigat considera que ell és la víctima d´aquesta baralla i anuncia que presentarà una denúncia contra els altres dos implicats, dels quals ahir assegurava desconèixer el nom però que, en tot cas, serien els responsables del trau que presenta al cap, el qual va necessitar més d´una trentena de punts de sutura per contenir ­l´hemorràgia.

Precisament la ferida del cap és el que va permetre la detenció d´aquest implicat en la baralla doncs l´hospital comarcal d´Olot, poca estona després dels fets, va alertar la policia que els havia arribat un pacient amb un fort trau al cap.

La investigació policial apunta que la baralla a tres originada al lavabo del bar El Punt, ubicat a la plaça Catalunya, estaria vinculat amb algun assumpte de drogues perquè dins del servei es va trobar una balança de precisió similar a les que utilitzen els traficants per calcular el gramatge de la droga.

No obstant, les manifestacions que hauria fet l´investigat en seu policial abans de passar a disposició judicial no corroboren aquest extrem. El jove hauria indicat que la baralla amb els altres dos implicats es deuria al fet que ell va mirar una noia, la qual cosa li van recriminar.

La baralla s´hauria originat al lavabo i un dels dos fugitius li hauria clavat un cop de culata al cap per després encanonar-lo. En aquest moment, el jove ferit hauria forcejat per treure-li l´arma i fugir del local cap a l´hospital, abandonant la retallada a la zona coneguda com el Pou del Glaç, que els Mossos d´Esquadra van aconseguir recuperar després d´arrestar-lo i aconseguir que els indiqués la zona on se n´havia desprès.

Els altres dos implicats van agafar una altra ruta i van desaparèixer de la zona, sense que la policia aconseguís localitzar-los. Precisament ahir els Mossos d´Esquadra de la comissaria d´Olot els seguien buscant a partir de la descripció que els havia facilitat l´agredit i altres testimonis de l´establiment.