El pressupost del Gironès per al 2017 augmenta un 6,13%

n El Consell Comarcal del Gironès ha aprovat aquesta setmana un pressupost per a l'any vinent que puja a més de 17 milions d'euros; per tant, una xifra superior al pressupost d'aquest any (que ha estat de 15,5 milions). Els comptes engloben el pressupost del mateix ens i també el de l'Escola de Música del Gironès. L'augment del 6,13% del pressupost ve motivat, bàsicament, pel creixement tant de l'àrea d'ensenyament com de la de promoció econòmica.

El pressupost del 2017 ha tirat endavant amb els vots a favor dels dos partits de l'equip de govern (CiU i ERC), mentre que els grups de l'oposició s'han abstingut.