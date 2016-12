Salut preveu que arribi una epidèmia «complexa» de grip en dues setmanes

El Departament de Salut preveu que d´aquí a dues setmanes la grip arribi una epidèmia de grip que enguany es presenta «complexa», segons el conseller Toni Comín, que ahir va anunciar un reforç en el sistema d´atenció primària per descongestionar les urgències hospitalàries en el marc del Pla Integral d´Urgències a Catalunya. La sotsdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané, va indicar que l'inici de l'epidèmia de grip s'avançarà unes quatre setmanes respecte a l'hivern anterior. Ara la incidència se situa en 73,15 casos per 100.000 habitants, i no arriba als 110,7 casos on se situa el llindar epidèmic, segons dades de Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya.

El Pla Integral d´Urgències a Catalunya, dotat de 16,8 milions d'euros, un milió més que l'hivern passat, preveu augmentar el nombre i les hores de treball del personal d'hospitals i atenció primària, a més de potenciar el servei a domicili «com a element de contenció», segons el director del CatSalut, David Elvira, per evitar col·lapses a les urgències.

Malgrat que altres anys la conselleria detallava quantes hospitalitzacions preveia al conjunt de Catalunya i l´increment dels recursos a cada regió sanitària, enguany no ha facilitat aquestes dades i no ha concretat l´increment de llits disponibles.

Comín va demanar a la ciutadania que, abans de desplaçar-se a les urgències hospitalàries, vagin als Centres d'Atenció Primària (CAP) o als Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) si no pateixen problemes greus, i que en cas de dubte «truquin al 061» per informar-se.

Comín i el director del CatSalut busquen així descongestionar les urgències hospitalàries, ja que Salut calcula que més de la meitat dels casos que hi arriben es podrien resoldre des de les urgències de l´atenció primària, els CUAP.

Per a tenir dades actualitzades sobre l'activitat dels virus gripals, Salut torna a posar en marxa la vigilància sentinella, que recull informació dels professionals. El nombre de metges sentinella és de 60 (34 de medicina de família i 26 pediatres) i estan repartits en 43 CAP catalans, entre ells centres de Lloret de Mar, Olot, Celrà, Sarrià de Ter i Cadaqués. Recullen mostres faríngies i nasals que són analitzades al laboratori durant tota la temporada i aporten les dades de l'atenció a les seves consultes. A més, el sistema inclou també una vigilància sentinella hospitalària de casos greus confirmats de grip amb la participació d'una quinzena de centres, entre ells l'hospital Trueta de Girona.

Nens traslladats a Barcelona

La directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut, Cristina Nadal, va assegurar que «a cap pacient li ha faltat una UCI pediàtrica quan l'ha necessitat» tot i que a alguns infants gironins els han hagut de traslladar a Barcelona per la falta de llits a l´hospital Trueta. Salut va ressaltar que han donat «bona resposta» als pics d´increment de pacients, sobretot per afeccions respiratòries. «A cap pacient li ha faltat una UCI quan l'ha necessitat perquè som capaços de mirar la funció, i no l'estructura ­territorial», va explicar Nadal.

Tot i això, va admetre que allò òptim seria poder hospitalitzar els nens el més a prop possible de casa. «En la majoria dels casos hem trobat lloc prioritzant la ­proximitat», va apuntar Nadal. A més, també va assenyalar que quan han de traslladar un pacient, una ambulància els torna a l'hospital de referència quan s'estabilitzen i poden passar a semicrítics o a planta.

Fonts del Trueta van indicar que el col·lapse havia estat conseqüència de l'augment de pacients i, també, perquè les obres a la unitat de neonatologia i a la UCI Pediàtrica havien suprimit un espai on en anys anteriors habilitaven llits de semicrítics durant els pics d'ingressos de l'hivern.