El cànnabis i l'alcohol són les dues drogues sobre les que més s'informen els joves gironins

Els joves gironins demanen cada cop més informació sobre l'alcohol i el cànnabis. De fet, aquestes dues substàncies són les que més interès desperten en persones d'entre 16 i 35 anys. El motiu principal és que són substàncies "més accessibles" econòmicament però també es tracta de drogues "socialment més acceptades". La directora de programes de joventut de la Creu Roja, Núria Prat, explica que l'objectiu de posar estands en festes majors i llocs d'oci nocturn és informar sobre el consum i "que ells mateixos reflexionin" sobre la seva actitud. "En cap cas prohibim res, sinó que els expliquem quins efectes provoca cada substància", ha comentat.

Cada cop més joves s'interessen pels efectes de consumir drogues a les comarques de Girona. La majoria de consultes se centren en el cànnabis i l'alcohol, tot i que les consultes en substàncies sintètiques ha anat en augment els últims mesos. La directora de programes de Joventut de la Creu Roja a Girona, Núria Prat, explica que moltes de les preguntes que fan els joves sobre drogues sintètiques "té més a veure amb la curiositat" i no tant en un possible consum. "El cànnabis i l'alcohol són més accessibles" i l'interès té a veure amb possibles episodis de consum per part del jove o d'algú del seu entorn.

En aquest sentit, Prat explica que moltes vegades se'ls acosten pares que pregunten per conductes dels seus fills. "Veiem que molts pares vénen preocupats perquè els seus fills beuen quan surten i es volen informar de com actuar", comenta. Amb tot, Prat celebra que actualment s'ha trencat l'estigma d'acostar-se a un estand de la Creu Roja a informar-se sobre aquests temes. "Ara veuen normal que estiguem a les festes majors, s'ha normalitzat", destaca la directora que, a més, valora el fet que abans "era el voluntari qui s'acostava al jove, i ara és ell qui s'acosta a nosaltres".

A més dels estands que Creu Roja situa principalment en festes majors, l'àrea de joventut de l'entitat fa pedagogia als instituts i escoles de les comarques de Girona. "Anem a informar-los sobre el tema de les drogues, perquè no comencin a consumir molt aviat", destaca Prat. Aquesta és una feina clau i explica que cada cop més ajuntaments els hi demanen que vagin a les seves localitats per acostar el missatge als joves.

Assetjament escolar i violència de gènere

Un dels programes que més incidència està tenint per part del departament de joventut de la Creu Roja a Girona en els últims anys s'ha centrat en la prevenció de l'assetjament a les escoles. "La nostra filosofia és respondre sempre a les necessitats que trobem i el 'bullying' n'és una", destaca Prat. "Ens trobem que cada cop fem més xerrades sobre aquesta qüestió sobretot per prevenir-ho", ha conclòs.

Juntament amb l'assetjament escolar, la prevenció en la violència de gènere ha esdevingut una altra prioritat de la Creu Roja. Prat explica que també fan pedagogia a centres educatius, locals socials o en ajuntaments per tal de prevenir-lo. "La idea és conscienciar als joves sobre aquestes xacres", ha reblat.

Una crida a donar joguines

Un dels actes que prepara la Creu Roja en aquestes dates és la recollida de joguines per aquelles famílies que tenen menys recursos. Prat ha fet una última crida a aportar alguna joguina, i és que a només dos dies de tancar la campanya encara els falten bona part del que havien previst. "A les comarques de Girona tenim previst abastir a 3.900 infants i encara estem lluny d'aquesta xifra", ha destacat.

En cas que no s'arribi s'hauria de repartir de nou totes les joguines. "Això vol dir una feinada de por, perquè ja tenim fets gairebé tots els paquets per cada família", alerta Prat. Cada infant s'emporta un mínim de tres regals més un de compartit en cas que tingui germans. Els infants fins a sis anys tenen reben una joguina, un llibre i un peluix, mentre que els majors de sis anys reben un llibre, una joguina i un joc educatiu o material escolar.

La recollida de joguines acaba el proper 28 de desembre i es poden fer donacions a les seus físiques de la Creu Roja o informar-se a través del web: www.lajoguinaeducativa.com