Cremen nou contenidors en un sol dia en quatre poblacions gironines

Nit i matinada complicades per als Bombers en diverses poblacions de les comarques gironines. I és que en només quatre municipis van cremar nou contenidors. El lloc on hi va haver més conseqüències és a la ciutat de Figueres, en un moment en el qual s'estava en plena vaga del servei d'escombraries. De fet, no és l'únic dia que s'ha detectat aquesta pràctica i la Guàrdia Urbana ho està investigant.

Els quatre municipis que durant la nit de divendres i dissabte van veure com se'ls cremaven els contenidors són Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Aiguaviva i Olot. A Sant Feliu de Guíxols va tenir lloc el fet més matiner. Cap a un quart de dues de la matinada van haver-se de traslladar cap al carrer Parxer i van apagar un dels contenidors a l'altura del número 79.

A la ciutat de Figueres, els dos incendis van produir-se amb pocs minuts de diferència. El primer avís, els Bombers el van tenir quan passaven vuit minuts de les tres de la matinada, al carrer Nostra Senyora de Lourdes, Aquí van haver d'apagar dos contenidors. Segons els Bombers, les flames no sols van afectar la brossa i el contenidor, sinó totes les bosses que hi havia amuntegades per la zona. I l'altre fet va succeir quan faltaven deu minuts per a les quatre, al carrer Marca de l'Ham amb cantonada carrer Aquari. En aquest punt de la ciutat van cremar tres contenidors més.

La Guàrdia Urbana de Figueres està investigant el succés i no es descarta que aquests incendis siguin provocats. De fet, durant aquesta setmana ja han cremat en més punts. I fins i tot durant la nit de divendres van aparèixer pintades en diversos carrers i es van produir alguns danys. Tot això en un clima encara de vaga del sector de les escombraries. Davant de la situació, tots els casos estan essent investigats i es busquen els responsables de les accions.

A banda de Figueres, també va cremar un contenidor al carrer Cerdanya d'Aiguaviva. Aquí va veure's afectat el de vidre.

A la ciutat d'Olot, els Bombers també van rebre l'avís d'un altre incendi de contenidors, en aquest cas al carrer Volcà del Croscat. En aquesta ocasió també va cremar el que conté les ampolles de vidre.