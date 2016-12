Desmantellen una «rave» a Punta Milà, al Parc Natural del Montgrí

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una rave, una festa il·legal a l'aire lliure on participaven una seixantena de persones a la bateria militar de la Punta Milà de Torroella de Montgrí. Els agents que es van desplaçar fins al lloc van poder comprovar que hi havia molt moviment de persones i uns 30 vehicles estacionats en ple entorn natural. Un punt situat a peu del camí entre l'Escala i l'Estartit on hi ha encara restes del búnquer de formigó que es feia servir com a fortificació de l'Exèrcit espanyol.

Ara està en estat ruïnós, però durant almenys el cap de setmana passat s'hi van reunir una seixantena de joves per gaudir de música techno. Els Mossos van arribar quan la festa ja estava acabant-se i, després de dialogar amb els organitzadors, van aturar la rave de forma voluntària. La policia va aixecar una acta administrativa perquè s'havia celebrat una festa sense autorització i per la tinença de substàncies estupefaents.

Els participants de la festa, un cop identificats els responsables de l'organització, van anar abandonant el lloc sense provocar incidents i segons els Mossos, tenien muntades taules de so i aparells musicals que es van intervenir en aquest antic punt de l'exèrcit espanyol. A banda d'aquests elements, a la finca hi havia grups electrògens i, fins i tot, restes de begudes i neveres, entre altres. Els participants en aquesta festa il·legal no només procedien de l'àrea del Baix Empordà sinó també d'Osona, Barcelona i rodalia. Per aconseguir muntar-la sense que cap autoritat se n'adonés, van avisar-se a través de Whatsapp.

Durant la intervenció, per evitar que ningú més pugés a la festa o en pogués sortir va tancar els accessos a la Punta Milà. En aquestes tasques també hi va col·laborar la Policia Local de Torroella de Montgrí. L'acta aixecada per la Policia administrativa dels Mossos va ser remesa al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles de la Generalitat a Girona que decidirà si s'incoa un expedient sancionador.

Efectes al medi

Es dóna el cas, a més, com explica el cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la comissaria de la Bisbal d'Empordà, el sergent dels Mossos d'Esquadra, Miquel Fàbregas, que aquesta rave es va situar en un entorn «protegit ja que és un parc natural». Aquest fet, diu el sergent, pot tenir un altre tipus de conseqüències. Per aquest motiu van informar-ne els serveis territorials de Medi Ambient. Amb tot, però, Fàbregas assegura que els participants van deixar el terreny «impecable», ja que quan van arribar van veure que «tenien ple de bosses de brossa plenes». Tot i això, com que va ser una «festa privada en un parc natural» van notificar-ho a Medi Ambient perquè no saben si es «pot haver incorregut en alguna infracció» que podria per exemple passar, per provocar algun tipus de problema a algun animal.

A la Punta de Milà no és el primer cop que s'hi feien festes. Els mateixos participants i organitzadors van reconèixer que havien fet altres festes il·legals en aquesta mateixa zona.

Festa «non-stop»

Però què és una rave? Per què tenen conseqüències que passen sobretot per sancions? El cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa (Urpa), el sergent dels Mossos Ignasi López, és molt clar i afirma que és un tipus d'esdeveniment que «acostuma a muntar-se en paratges o indrets que són allunyats del que és la població urbana, per no molestar a ningú i perquè la policia tampoc reaccioni». Són festes que «no segueixen cap normativa» i a més per ser una rave, ressalta , que l'activitat ha de durar «diversos dies consecutius, hi ha música –sobretot techno- i sol haver-hi consum desmesurat de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents».

A les comarques de Girona, recorda el cap de la Urpa, les rave ara mateix no són un tema preocupant però recorda que amb el pas dels anys n'hi ha hagut de multitudinàries. Explica que se n'han muntat a la Gola del Ter, a Olot o a tocar l'embassament de Boadella. En aquet últim indret s'ha pogut frenar segons explica perquè «s'han pres mesures per impedir el pas» i això ho ha aturat.

Dissolució voluntària

El cap de l'OAC de la Bisbal destaca que majoritàriament les rave s'acaben dissolent de forma voluntària. Abans d'intervenir en un cas com aquest, però, la policia identifica «el lloc on se celebra i es posa algun control policial uniformat en els accessos. Fins i tot, un control de trànsit per alcoholèmies i drogues». I tot seguit, relata el cap de l'OAC, agents es vesteixen de «paisà i intenten identificar els responsables i van a parlar-hi». Si finalment no surten els responsables i no paren la festa, la policia s'anota les plaques dels vehicles i identifiquen a tothom. Fan pujar agents de reforç per donar seguretat, com ara l'ARRO i al final, diu Miquel Fàbregas s'actua «preservant-ho tot i ho desmantellem». S'intervenen els equips de so, substàncies estupefaents, entre altres.

La Policia administrativa és qui aixeca l'acta i el seu cap a Girona recorda que després de fer el comís d'aparells és el Servei territorial de Jocs i Espectacles que decideix què se'n fa. Ja que és qui pot «donar per finalitzada la instrucció de l'expedient i que no hi hagi resolució sancionadora o bé se'ls pot quedar a l'espera que paguin la sanció» .

El cap de la Urpa destaca que les festes d'aquesta tipologia són detectades a vegades amb anterioritat perquè hi ha seguiment per part de la policia per així «anticipar-se» i també des de les Abp. Destaca, però, que també els pot arribar la notícia d'una rave a partir de titulars dels terrenys ocupats o per veïns o alcaldes que senten molta fressa i els molesta.

Ignasi López vol remarcar que els Mossos «no estem ni a favor ni en contra d'aquestes festes» i insisteix que només «es poden fer activitats extraordinàries dins el que marca la normativa» perquè «el seu primer objectiu, i fonamental, és la seguretat dels usuaris de l'esdeveniment».