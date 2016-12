Detenen quatre persones a Banyoles amb 20 quilos d'haixix amagats al cotxe

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han detingut quatre persones per tràfic de drogues a Banyoles. Els arrestats portaven 20 quilos d'haixix amagats en un cotxe. Se sospita que els detinguts estaven duent a terme una transacció de droga en el moment en què els han sorprès.

Eren cap a les tres de la tarda. La Policia Local ha vist un grup de persones al costat de diferents cotxes i, desconfiant que portessin a terme una activitat il·legal, s'ha apropat per identificar-los. Ha estat llavors quan, com a mínim, un dels cotxes ha fugit a gran velocitat.

Els agents han demanat la col·laboració dels Mossos per atrapar els fugitius i la policia els ha interceptat poca estona després. Quan han escorcollat el vehicle, hi han trobat 20 quilos d'haixix al seu interior. A més, segons ha avançat la Cadena Ser, els quatre arrestats també viatjaven amb més de 15.000 euros en efectiu. A tots ells se'ls relaciona amb un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.