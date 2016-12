Dissabte - Cadenats i altres imbecil·litats

Hi ha modes més estúpides que d´altres. Durant anys s´ha estès víricament la rucada de tancar cadenats de l´amor a les baranes dels ponts, com el de l´Alferes Huarte de Girona. Suposo que deu ser cosa de joves, capaços de tatuar-se també el nom del primer amor al braç o a la natja, sense pensar que tenen moltes probabilitats d´haver-los d´esborrar en el futur amb un raspall de claus. Si no són joves, la diagnosi ha de ser més greu. Hi ha una moda igual d´estúpida, com és amuntegar pedres al camp com si fossin escultures rituals. A banda d´estúpida, en alguns llocs és una amenaça. És el cas del cap de Creus on l´espiritualitat de bagatel·la està erosionant l´ecosistema, diu la directora del Parc Natural.

Diumenge - Bàscara no es ven

Bàscara ha decidit avui en referèndum no vendre el seu ajuntament -l´edifici-. Era una de les solucions presentades pel consistori per no perpetuar-se en la bancarrota que, diu l´actual govern, els va portar l´històric alcalde Lluís Lloret, un home obsessionat amb els cavalls i que volia convertir el poble una mena de parc temàtic eqüestre. Una ceba de l´arcalde (amb r) que va acabar arruïnant el poble. Bàscara és un dels municipis més «solidaris» de Girona. El seu territori està trinxant per l´autopista, la Nacional i l´alta velocitat. És també un poble que durant anys va suportar un trànsit infernal de camions. Que no aconseguís més rèdits econòmics de tot plegat és per estar donant-se cops de cap contra la paret durant un segle.

Dilluns - Investigadors

Anna Ribas, gerent de l´Institut d´Investigació Biomèdica de Girona, l´IdiBGi, assegura que els investigadors de prestigi internacional rebutgen instal·lar-se a Girona perquè el finançament és del tot escàs. Ha retrocedit la inversió pública i hi ha menys beques.

En Vicenç Anglada, un investigador català que ha descobert un planeta, i que ha estat considerat per Nature com un dels deu científics més importants del món d´enguany, té uns 300 seguidors a Twitter, mentre que Sergio Ramos, que ocupa el seu cap per colpejar un altre tipus d´esferes, en té 9 milions. Anglada és un professional exiliat a Anglaterra. Com sembla que és el futur de molts científics d´aquí perquè a fora troben els recursos i sobretot el prestigi que es mereix treballar en el saber, en el comprendre i en la millora col·lectiva. Aquí no tenen ni els diners ni el reconeixement social que sí ofereixen altres països.

Dimarts - Erasmus espanyol

El govern del PP ha anunciat un Erasmus espanyol per a ESO i Batxillerat. S´anomenarà Cervantes (sembla el nom d´un Talgo o d´un SEAT). Aquest programa inaugurat fa 30 anys podria haver tingut un cert èxit. Ara el mal és tan gros que, almenys a Catalunya, no li auguro gaire èxit. No m´imagino gaires estudiants de Castella, inoculats durant anys amb perjudicis i tírria a tot allò que és català, venint a estudiar a Girona, el viver més gros de la galàxia de malignes independentistes que t´obliguen a parlar català amenaçant-te d´introduir-te un ferro roent pel cul. Com tampoc m´imagino gaires xavals gironins, convençuts que tot Espanya els roba i persegueix, fent el viatge invers.

El mal és sever i qui sap si reparable. I el maldestre govern del PP no ajuda gaire. Programa Cervantes? Quina imaginació més atrofiada! Per variar no ho podien haver batejat com a programa Espriu, Murguía o Oteiza? Clar que tractant-se del PP, un partit amb tants nostàlgics de la ¡Una, grande y libre, indivisible y imperial!, podria haver estat pitjor i haver-lo batejat com programa Ricardo de la Cierva.

Dimecres - Què proposes ERC?

El poder de CiU, que durant quatre dècades ha estat hegemònic a les comarques de Girona, està essent progressivament i lentament debilitat per ERC. És una dinàmica molt lenta que podria haver estat més ràpida, seguint l´estela de l´èxit de Junqueras, basat a quedar-se quiet al parc de bombers mentre tothom es crema. CiU va saber construir un projecte territorial basat en un discurs, una simbologia i fins i tot lèxic sorgit dels lemes morals i nacionals del pujolisme: equilibri territorial, fer país, feina ben feta, som una nació... A un convergent se´l veia venir d´una hora lluny. Fruit d´allò són, agradi o no, els pobles i algunes ciutats actuals. El vell PSC va saber estructurar un reconeixible i en molts casos brillant model de projecte de ciutats grans, mitjanes i petites. El mateix que va fer l´antiga ERC, hegemònica durant els anys 30, quan tenia un projecte d´esquerres nítid.

L´ERC d´avui, en canvi, no ha sabut definir un projecte territorial comú. No fa una proposta de model de pobles, de ciutats ni de societat. No hi ha llibre, no hi ha ideari i tampoc lideratge en aquest sentit. Quedar-se amagat al parc de bombers en aquest cas no serveix. Mentre que en el projecte de la CUP tot és identificable, en el d´ERC tot és difús.

Dijous - La vaga a Figueres

La gestió d´una vaga d´escombriaires diu molt sobre les capacitats d´un govern municipal. A Figueres ho diu tot. La nota que ha fet l´Ajuntament per desprestigiar els treballadors és d´una baixesa amb pocs precedents. Ha fet una nota difonent els sous de cada categoria i camuflant-ho sota el paraigua d´un suposat estudi que vindria a demostrar que els escombriaires figuerencs són els millor pagats. És insensat anomenar estudi a navegar per Google.

En una negociació sempre acaba sortint informació interessada d´aquesta mena. Però els ajuntaments amb gent capaç ho filtren, mai fan una nota oficial que l´únic que fa és encendre els ànims i demostrar que Figueres està governada per passerells.

Divendres - Probabilitat

L´endemà de la loteria de Nadal cada any em pregunto per quins setze ous compro dècims i participacions, quan la probabilitat que em toqui alguna cosa és tan remota com que hi ha un 85% de possibilitats que no em toqui ni un sol euro i un 0000,1% de probabilitats que em toqui la grossa.

Dels meus quatre escenaris vitals n´he comprat a tres. A Girona (on visc), a Barcelona (on treballo) i a Figueres (on tinc el ­perruquer). Quin sobresalt quan he escoltat a la ràdio que part d´un segon premi havia tocat a Portbou, el quart escenari (d´on sóc). Enguany no tenia cap número del meu poble. Fa anys en tenia del futbol, dels caçadors, del club nàutic, de la ràdio... ­Finalment ha resultat que a Portbou ­només havia tocat un dècim del segon premi. Ja m´estranyava que un dels pobles amb la sort més d´esquena de Catalunya, per una vegada, pogués celebrar una bona notícia.

La probabilitat és un joc pervers. Així que, probablement, el mateix dia de l´any que ve em tornaré a preguntar: com és que compro dècims i participacions de la loteria de Nadal?