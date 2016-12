L'ictus entra a l'escola en forma de videojoc

Actuar amb rapidesa davant d´un ictus i l´afectat arribi a l´hospital abans de les primeres sis hores és vital per al seu pronòstic. L´evolució de l´infart cerebral, que afecta cada any uns 1.700 gironins, depén sovint de la reacció de l´entorn del pacient i la identificació dels símptomes per alertar-ne, per això el Departament de Salut i el d´Ensenyament han posat en marxa una campanya a les escoles perquè els nens reconeguin un cas d´ictus. Un infant està capacitat per a donar l´avís, recorden, i que sàpiga identificar l´infart cerebral pot salvar una vida.

A través d´un videojoc i amb la col·laboració de la Fundació Ictus, es vol promoure el coneixement de la malaltia i com es pot prevenir, evitar i tractar. Entre novembre i desembre el videojoc ja haurà recorregut més d´una vintena de centres de Catalunya per a presentar en més de 50 sessions el material didàctic i el videojoc «Te la jugues?», que és d´accés lliure al web de la Fundació Ictus. Entre els darrers que hi han participat hi ha alumnes de 5è i 6è de tres escoles banyolines i una de Porqueres.

El joc ajuda els escolars a entendre com funciona el cervell, què és un ictus i com cal actuar. Els petits aprenen també com es cuida el cervell: escollint una alimentació saludable, estimulant l´activitat física, cantant amb un karaoke amb la cantant Beth, fent trencaclosques, i acabaran trucant al 112 de manera virtual.

Ho faran després d´identificar la malaltia amb el codi Ràpid, un seguit de comprovacions quan creus que algú pateix un ictus perquè de cop està absent, no belluga les extremitats o no parla bé.

La campanya també incideix en la discapacitat, per inculcar en els menuts la idea que, tot i que altera la vida d´una persona que ha patit l´ictus, és important ajudar-la per a la seva acceptació i superació i valorar també les capacitats que no estan afectades.