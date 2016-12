Any de mínims de l'Estat a Girona

Provisionalitat. Els diputats gironins al Congrés apunten que les inversions de l'Estat a la província de Girona han estat mínimes aquest any, en què el Govern espanyol ha estat la majoria dels mesos en funcions. Tot i això, recorden que el pressupost del 2016 ja s'havia aprovat abans que l'Executiu del PP estigués en situació de provisionalitat. Reivindiquen fer un front comú per obtenir més inversions de l'Estat per al 2017. Provisionalitat. Els diputats gironins al Congrés apunten que les inversions de l'Estat a la província de Girona han estat mínimes aquest any, en què el Govern espanyol ha estat la majoria dels mesos en funcions. Tot i això, recorden que el pressupost del 2016 ja s'havia aprovat abans que l'Executiu del PP estigués en situació de provisionalitat. Reivindiquen fer un front comú per obtenir més inversions de l'Estat per al 2017.