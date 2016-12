Any de mínims de l´Estat a Girona

En 10 dels 12 mesos d´aquest any, el Govern espanyol ha estat en funcions. La provisionalitat de l´Executiu del PP va començar amb les eleccions generals del 20 de desembre de l´any passat, va seguir amb els comicis del 26 de juny i va acabar amb la investidura de Mariano Rajoy a finals d´octubre d´enguany. En aquest període, les inversions de l´Estat a la província de Girona han estat mínimes, tal com apunten els diputats gironins al Congrés, tot i que recorden que el pressupost d´aquest any ja s´havia aprovat abans que el Govern entrés en funcions. També aposten per fer pinya entre ells per aconseguir que el pressupost del 2017 incorpori més inversions per a Girona. En canvi, el PP defensa que aquesta provisionalitat ha provocat que algunes decisions no es poguessin prendre i confia que el 2017 serà «un bon any».

«Les inversions per aquest any a les comarques gironines eren les que eren: mínimes», valora la diputada d´ERC, Teresa Jordà, que remarca que el pressupost del 2016 es va aprovar quan el PP tenia majoria absoluta. «Això no ens permetia canviar les inversions», afegeix Jordà. El diputat del PDECat, Jordi Xuclà, considera que enguany ha estat «un any perdut» per a Girona perquè «no hi ha hagut inversions». «L´Estat ha fet un gran estalvi», subratlla Xuclà, que recorda que el Govern en funcions va suspendre –el juliol d´aquest any– les despeses no pressupostàries per complir l´objectiu de dèficit. «A efectes pràctics, no s´ha invertit el pressupost del 2016», sentencia. La diputada d´En Comú Podem, Marta Sibina, valora que la provisionalitat de l´Executiu del PP ha suposat «la paràlisi de les infraestructures necessàries». També el diputat del PSC, Marc Lamuà, considera que s´ha accentuat «una frenada» de l´Estat en els projectes de la província, com la N-II.

Per la seva part, la coordinadora de comunicació provincial del PP a Girona, Concepció Veray, explica que «ha estat un any d´impàs» i afegeix que el Govern en funcions ha seguit amb les obres que s´havien començat. «No s´ha deixat de treballar i s´ha avançat», assegura Veray, que posa com a exemples la N-II de Medinyà a Orriols i de Sils a Maçanet de la Selva, els projectes de les variants de Pont de Molins i Bàscara, així com l´Arxiu Provincial.

Front comú dels diputats

Pel que fa al pressupost de l´any vinent, els diputats gironins es mostren esperançats. «Amb la nova aritmètica parlamentària, ara tenim més marge», manifesta Jordà, que marca el desdoblament de la N-II com a una de les prioritats. Jordà aposta per presentar iniciatives i esmenes per fer valer els interessos de les comarques gironines. Així mateix, Xuclà reclama per al 2017 les inversions a l´Eix Pirinenc (la N-260), el corredor mediterrani i la parada del TAV a l´aeroport de Girona. Per millorar el pressupost del proper any, Xuclà reivindica un front comú entre els diputats gironins, treballant així de manera «coordinada».

També Sibina aposta per invertir en algunes estacions de tren, com la de Camallera i la d´Hostalric, a part d´augmentar la partida per al tercer rail fins a Portbou. Lamuà coincideix a establir la N-II i la N-260 entre les prioritats de la província. De fet, recorda que els diputats gironins ja van unir esforços aquest any per aturar –des del Congrés– el ramal de la MAT a Riudarenes. «Hem de ser capaços de treballar en comú els temes de transcendència de les comarques gironines», conclou Lamuà.

Per acabar, Veray valora que el 2017 suposarà un any positiu per a les inversions de l´Estat a Girona.