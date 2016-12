Besalú tindrà un monument dedicat a Lluís Companys

Besalú tindrà un conjunt monumental dedicat al president Lluís Companys (1882-1940). El monument estarà situat a la plaça Comte Bisbe Miró. És un espai situat al costat de la muralla i amb vistes al pont medieval

El fet de ser una plaça petita i situada al costat d'un mur –segons ha explicat l'autora, Duaita Prats– facilita un recordatori a la paret del castell de Montjuïc, on va ser assassinat.

Prats ha explicat que el monument durà el nom de Roses blanques per Companys. Ha avançat que hi haurà una placa de basalt, un símbol de Catalunya amb 4 barres de ferro corten. El monument –segons ella– anirà posat de dret a terra i contra la paret de pedra. Una paret de pedra, en la qual hi ha una obertura per on pots veure el pont medieval. Ha assenyalat: «La paret de la muralla serà com la paret de Montjuïc». També, ha avançat que hi haurà un poema visual.

Ha definit el monument com una metàfora dels darrers moments que va viure. Ha recordat que Companys es va acomiadar del món sense cap rancúnia a ningú. Ha valorat: «Em sembla molt rellevant que serveixi per portar ofrenes».

Per a l'autora, la realització és un repte artístic i una fita a la que diu haver-se apropat des de l'emoció, l'orgull i el respecte. Ha afirmat: «Sempre ha estat per a mi una figura heroica de primera magnitud, i ho he volgut expressar d'una manera emotiva i diferent».

L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó (PDECat), ha apuntat que la riquesa i transcendència política i humana del president Lluís Companys mereixen un espai de memòria a Besalú. Segons ell, ara Besalú el tindrà a la plaça Comte Bisbe Miró.