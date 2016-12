Dos focs afecten l'interior de l'església de Vilobí i un aparcament d'Olot

Quatre dotacions dels Bombers es van activar ahir a la tarda, quan passaven 20 minuts de les 15 hores, perquè van rebre l'avís d'un incendi a l'interior de l'església de Vilobí d'Onyar. En el moment de l'incendi, que va cremar l'antiga sagristia (amb material divers), no hi havia ningú a l'interior. Mitja hora després, els Bombers ja van donar el foc per apagat i van procedir a ventilar l'església, que estava afectada pel fum, i a revisar el campanar, tot i que van descartar cap afectació.

En paral·lel, els Bombers van rebre ahir a les 17 hores l'avís que es veia sortir fum d'un pàrquing de la ronda Paraire d'Olot. Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions, que van localitzar el foc en un petit local del pàrquing on cremava llenya. Una vegada apagat, van ventilar l'edifici (que havia quedat afectat pel fum). Cap persona va resultar ferida i tampoc va ser necessari fer cap desallotjament.

Així mateix, el dia de Nadal, els Bombers van haver de rescatar un cotxe amb cinc persones a dins que s'havia quedat embarrancat en una pista forestal que enllaça Espinavell amb Setcases.