ERC vol que les obres a Bracons es facin a partir de les 12 de la nit

El conseller Narcís Feixas (ERC) va demanar que l'empresa responsable del manteniment dels túnels de Bracons faci els talls a les 12 de la nit. Feixas va fer el prec en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Va argumentar que ara l'empresa responsable dels túnels de Bracons fa els talls per obres de manteniment a les 10 de la nit. Feixas va considerar que en aquesta hora hi ha perjudici per a la gent que ha de travessar els túnels per anar a treballar.

En el ple anterior, el conseller del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Guix, també va fer una queixa similar. Guix va demanar que els tancaments dels túnels per obres es facin més tard del que ara se solen fer.

El trànsit entre les comarques de la Garrotxa i Osona per treballar o fins i tot per oci s'ha multiplicat des de l'obertura dels túnels.