Els incendis del 2016 superen en un 54% la superfície cremada del 2015

Els incendis forestals d'aquest any ja superen en més d'un 54,6% les hectàrees cremades en tot l'any passat. Es tracta de 106 fets que han acabat destrossant fins a 138,741 hectàrees –fins a 30 de novembre. En canvi, durant el 2015 van acabar afectades fins a 89,75 hectàrees, en 79 incendis.

La major part dels incendis van tenir lloc en plena campanya forestal, una tendència que els últims anys havia començat a canviar a causa de la desestacionalització dels incendis, fet que havia provocat més d'un ensurt en plena tardor a la demarcació de Girona. Durant la campanya –de 15 de juny a 15 d'agost– van cremar el 95,33% de les hectàrees.

L'estiu va ser complicat sobretot a finals de juliol i a inicis d'agost. En poc més de dues setmanes es van concentrar els principals incendis de l'estiu. Van afectar les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sobretot i també la comarca de la Selva.

En aquesta última comarca és on han cremat més hectàrees, amb un total de 47,296. Mentre que la del Gironès és on menys hectàrees han resultat afectades, amb 1,44. En canvi, durant el 2015, amb l'incendi a la zona de les Pedreres, va ser la comarca de més superfície forestal cremada amb 43,6 hectàrees, segons dades de la Direcció General de Forestals.

L'incendi més destacat de l'any es remunta al 6 d'agost entre Camallera i Vilopriu i va acabar cremant 76,80 hectàrees. La presència d'un piròman va tornar a posar l'ai al cor a veïns i els Bombers, que estan anant a aquesta zona de l'Empordà any rere any. Vilopriu ha patit 32 incendis en només sis anys i sempre hi ha l'ombra de la intencionalitat al darrere. El 2012 van arrestar un veí de Sant Jordi Desvalls com a presumpte autor dels incendis però el jutge de la Bisbal va decidir arxivar la causa.

La mateixa setmana de Vilopiriu, a Cruïlles se'n va declarar un altre que va acabar cremant fins a 53,63 hectàrees, majoritàriament vegetació agrícola. L'altre incendi que va comportar ja el desallotjament de veïns va ser a la Rocamaura de l'Estartit i va afectar fins a 2,6 hectàrees i va suposar el desallotjament de 475 persones.

També va posar l'ai al cor un altre incendi, el que va afectar Santa Coloma de Farners. Va declarar-se el 19 de juliol a la tarda i també va fer desallotjar uns carrers de la urbanització de Santa Coloma Residencial. Les flames van afectar unes 18 hectàrees de la serra de Coguls. L'incendi va ser provocat per una negligència derivada d'una recollida de bruc. L'altre fet destacat va produir-se el 24 de juliol a Blanes. Va cremar una superfície de 26,93 hectàrees i va fer desallotjar més de 300 persones.