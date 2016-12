El pessebre vivent s'estableix al Barri Vell de Salt

Des d'ahir al vespre i repetint l´actuació avui a partir de les 7 de la tarda, el Barri Vell de Salt es transforma per convertir-se en escenari de la quarta edició del pessebre vivent de la vila. Els diferents «quadres» bíblics que es poden trobar estan instal·lats en un recorregut que passa pel carrer de la Processó, per la plaça Juli Garreta, pel ­carrer Vidal i Barraquer i finalment també al pati de Cal Mut. Aquesta activitat de caire nadalenc està promoguda per l'Associació de Veïns del barri i compta amb la cooperació de diverses entitats.