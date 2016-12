Per a tots els amants del patinatge des d´ahir i fins al proper 8 de gener, la pista de gel de Girona obre les portes. Com en els darrers anys es farà a l´interior del Palau de Fires, on es podran utilitzar dues pistes: una per a principiants i una altra per a experts. L´espai per a novells està destinat a totes les persones que no saben patinar perquè puguin practicar i adquirir coneixements.