Les Planes compra un local per ampliar els vestidors del futbol

A l´assemblea del Club de Futbol hi van assistir uns 20 socis.

A l´assemblea del Club de Futbol hi van assistir uns 20 socis.

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles avui a les 18 hores aprovarà la compra d'un local ubicat al carrer Reverend Costa, 6, propietat de Caixabanc. Es tracta d'un local de 180 m2 que serà donat a Club de Futbol Les Planes perquè pugui ampliar els vestidors del camp de futbol i disposar d'una seu social. La compra és possible gràcies al mecenatge de l'empresa de solucions químiques Concentrol. La previsió és que el divendres, dia 30 de desembre, tingui lloc la signatura de les escriptures.

Fonts de l'Ajuntament han explicat que el local està situat de manera exacta darrere dels vestidors actuals de 80 m2. La idea és ensorrar la paret que separa els dos espais i sumar un espai de 260 m2. Després, tindrà lloc una altra fase, que serà convertir els dos espais en uns únics vestidors i deixar-hi una part per a seu social del club. En aquest darrer sentit, l'avantage és que el local té entrada pel carrer Reverend Costa, el qual està prop del centre urbà.

La previsió és que durant el 2017 els tècnics municipals dissenyin el nou espai, perquè sigui una realitat el 2018.

La compra del local per a l'ampliació dels vestidors ha tingut dos factors essencials. El primer va ser la compra del camp de futbol per part de l'Ajuntament el novembre del 2015. Les instal·lacions eren de Caixabanc i l'Ajuntament les va comprar per 90.000 ?. L'altre factor ha estat el mecenatge de l'empresa Concentrol, que paga els 75.000 ? del local que es convertirà en uns vestidors.

La compra del local i la intenció de convertir-lo en vestidors va ser explicada a l'assemblea del Club de Futbol Les Planes que va tenir lloc el dissabte, dia 24 de desembre. A la reunió, el president del Club de Futbol Les Planes, Eudald Pagès, va explicar la necessitat de canviar els vestidors i la possibilitat de poder-los canviar del tot amb l'adquisició d'un local. També va explicar la col·laboració de Productes Concentrol.

El compromís del Club de Futbol Les Planes és el de posar el nom de Josep Guàrdia Rodà al camp de futbol de les Planes. És a dir, Camp Municipal de les Planes -Josep Guàrdia.