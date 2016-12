El Tribunal Suprem dóna un nou revés als opositors de la MAT

nEl Tribunal Suprem (TS) ha donat un nou revés als opositors de la MAT i ha tombat un recurs presentat contra l'acord del Consell de Ministres que va permetre aixecar les torres dels 400 kV entre Bescanó i Santa Llogaia d'Àlguema. Aquest recurs contenciós l'havien presentat conjuntament els ecologistes de la Iaeden, la CUP i la plataforma Alarmat i es referia exclusivament a l'acord del Consell de Ministres pres el 2 d'agost de l'any 2013, que declarava d'utilitat pública el projecte dels 400 kV entre Bescanó i Santa Llogaia d'Àlguema i donava llum verd a la companyia Red Eléctrica per aixecar les torres de la línia.

Al recurs, els opositors a la línia de Molt Alta Tensió hi esgrimien fins a onze motius per sol·licitar que s'anul·lés i es revoqués la decisió presa per la Moncloa. Entre d'altres, els tres demandants subratllaven que el projecte s'havia aprovat «prescindint del procediment legal establert», que s'havien «fragmentat artificialment» tots els trams de la interconnexió quan s'haurien d'haver tramitat conjuntament i que hi havia multitud de mancances ambientals perquè no se n'havia aprovat l'estudi preceptiu.

La sentència del Tribunal Suprem, però, rebutja tots i cadascun d'aquests arguments. D'entrada, l'alt tribunal espanyol sosté que l'aprovació del projecte Bescanó-Santa Llogaia va ser ajustada a llei.

No només perquè el Consell de Ministres va tirar endavant la MAT dos dies abans que entrés en vigor un nou decret que suspenia l'autorització de noves línies, sinó perquè aquest decret posterior –en cas que s'hagués pres com a referència- excloïa «aquelles instal·lacions necessàries per a les connexions internacionals».

El Tribunal Suprem també conclou que, al seu entendre, l'Executiu espanyol podia dividir el projecte de la MAT i anar-lo autoritzant per trams. «La pretensió que tota la interconnexió, des de Sentmenat fins a Baixàs, es tramiti conjuntament no troba fonament legal», recull la sentència.

I hi afegeix: «A més, fos quina fos la fragmentació escollida sempre es podria criticar, perquè en darrera instància tota la xarxa elèctrica es troba connectada i forma un sistema».

La sentència que ara ha emès el Tribunal Suprem arriba pocs dies després que el mateix tribunal rebutgés un altre recurs dels ecologistes. En aquest cas, qui l'havia presentat era la Iaeden i la sentència que el desestimava es va emetre a finals de novembre.

Aquí, el focus de discrepància eren les resolucions de l'Estat, sobretot la declaració d'impacte ambiental, que van permetre a Red Eléctrica aixecar el tram aeri a cavall del Gironès i l'Alt Empordà, i construir a Santa Llogaia tant la subestació dels 400 kV com l'estació conversora.

Tira de jurisprudència

Doncs bé, en aquesta nova sentència, el Tribunal Suprem s'ho fa venir bé per tirar de jurisprudència a l'hora de tombar tots aquells punts en què la Iaeden, la CUP i la plataforma Alarmat consideraven que la línia ente Bescanó i Santa Llogaia arrossegava mancances ambientals.

El Suprem es refereix a la resolució emesa a finals de novembre –de fet, la parafraseja- i conclou que tota l'avaluació ambiental del Bescanó-Santa Llogaia es va fer com tocava.

La resolució del tribunal subratlla que, al llarg de tot el procés, es va donar veu al territori i es van tenir en compte les seves al·legacions que, entre d'altres aspectes, permetran compactar les torres de la MAT amb esteses de 220 i 132 kV.

Per això, el Tribunal Suprem conclou que no hi va haver «indefensió de la ciutadania» i que la interconnexió «es justifica» no només per evitar que l'Estat fos una illa energètica a Europa, sinó també per garantir el subministrament elèctric a les comarques gironines i alimentar el Tren d'Alta Velocitat.

Per aquests motius, el Suprem desestima el recurs interposat per les dues entitats i la formació política. A més, la sentència del TS els hi imposa les costes del procés, i obligar els opositos a la línia a pagar fins a un màxim de 2.000 euros a les parts contra les que es dirigia el recurs.

El més curiós del cas, com també va passar amb la sentència de finals del novembre, és que les resolucions del Suprem arriben quan ja fa temps que la MAT aèria entre Bescanó i Santa Llogaia ha entrat en servei.

La línia elèctrica es va engegar a finals de novembre del 2014 i pocs mesos després, a principis del 2015, ho va fer la interconnexió subterrània que creua els Pirineus.