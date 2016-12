Entre un 15 i un 20% dels cadells de gos que s'importen a Girona moren

Girona és la porta d'entrada de milers de cadells de gos que s'importen des de països estrangers. La majoria procedeixen d'Eslovàquia i, un cop a Girona, es venen a través d'Internet a diversos punts de l'Estat. Aquesta pràctica ha augmentat molt en els darrers anys. Si el 2008 es van importar 2.784 cadells aquest any es tancarà amb prop de 10.000, i el 2014 es va arribar a la xifra rècord de 13.622 importacions. A les comarques gironines, hi ha sis centres registrats per fer aquestes importacions. Segons estimacions fetes per la Generalitat, entre un 15-20% dels animals moren en arribar al seu destí. Sovint, perquè els cadells es separen massa aviat de la mare, emmalalteixen i moren. "Estem al davant d'una bombolla que genera alarma social", lamenta el director dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló. Coincidint amb la campanya de Nadal, Saló fa una crida a la compra responsable d'animals a botigues registrades o a criadors locals.

Regalar un gos per Nadal és una opció que es dóna a moltes llars. Per això, durant aquestes dates es produeix un repunt en la importació de cadells des de l'estranger. Aquesta és una pràctica que ha anat en augment en els darrers anys, sobretot també per la irrupció d'Internet en la comercialització de cadells de raça.

A la demarcació de Girona hi ha registrats sis nuclis zoològics amb la condició de centres d'importació. Són centres que tenen autorització per importar gossos de l'estranger i que han incrementat notablement l'activitat en els darrers anys. Tant que, des dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, parlen de "bombolla".

El 2008 es van introduir a l'Estat a través de Girona 2.784 gossos, el 2009 ja van ser 3.938, el 2010 un total de 4.640, el 2011 la xifra pujava fins als 5.878, el 2012 van ser 7.347 i el 2013 el creixement va ser més lleuger amb 7.950 importacions. El salt més important es produeix el 2014, quan la xifra creix en més de 5.000 cadells, i s'importen 13.622 exemplars. Les dades mostren un descens a partir de llavors, amb 10.372 importacions el 2015 i 9.711 al desembre (dades fins al dia 20).

Saló explica que molts d'aquests cadells procedeixen d'Eslovàquia, on no es crien en les condicions òptimes. A més, després han de fer un viatge molt llarg fins arribar a algun dels centres d'importació de Girona i, posteriorment, encara tenen un altre trajecte fins arribar al seu destí final. A través d'Internet, aquests gossos es venen a diferents punts de l'Estat. De fet, Girona s'ha convertit en la porta d'entrada d'aquests animals.

"Mortaldat intolerable"

Per les aproximacions que fa la Generalitat, entre un 15-20% dels animals moren quan arriben al seu destí final. Això provoca les queixes dels clients a través de les xarxes i Internet i alguns també ho posen en coneixement de la policia. Saló assegura que és un "percentatge intolerable" i que genera "alarma social". Des d'aquests portals, sovint s'ofereix un altre gos "de recanvi" en cas que el que havien comprat mori.

Per això, Saló demana a la societat que prengui consciència i no compri gossos a través d'Internet en aquest tipus de portals i que, per contra, confiï en les botigues registrades o els criadors locals. Els ciutadans tenen també l'opció d'adoptar un gos a les diferents protectores de les comarques gironines.

La principal causa de la mort dels animals és que són massa petits i se'ls separa massa aviat de la mare (es determina que han d'estar alletats uns tres mesos i tres setmanes). A més, malgrat que arriben vacunats, la Generalitat tampoc té eines per comprovar si les vacunes estan en regla.

El director dels serveis territorials assenyala que la Generalitat no té capacitat per actuar al lloc d'origen dels animals ni per controlar l'estat en què arriben a Catalunya. "Com a Generalitat només podem garantir el benestar dels animals al territori català però el problema es genera fora i aquí no hi podem actuar", lamenta.

Per la informació que ha recollit la Generalitat, els cadells es poden vendre per 40 o 50 euros als centres d'importació i, aquests, els ofereixen als particulars per 400 o 500 euros. "Els beneficis són exponencials", alerta Saló. Algunes de les races que més s'importen són les de mida petita (com caniche, bichón maltés o chihuahua), races potencialment perilloses i també s'ha notat un repunt de la importació de gossos hasky.