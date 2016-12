El Consorci de l'Alta Garrotxa repara camins a Castellar, Lliurona i Riu

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha començat una actuació de reparacions a la pista de Riu (Montagut i Oix), Castellar de la Muntanya (la Vall de Bianya) i Lliurona (Albanyà).

L'acció a la pista de Castellar consisteix a aportar subase i en treballs de maquinària per millorar el ferm i facilitar l'accés a la zona. A la pista de Riu hi fan una revisió tècnica de les estructures afectades per un esfondrament el 2013. Les intervencions a la pista de Lliurona consisteixen a consolidar marges i a la realització de guals per a l'aigua.