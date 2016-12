Dia dels innocents: Puigdemont anuncia que trasllada Presidència a Girona

Avui, més que no pas altres dies, el lector ha de contrastar rigorosament les notícies que es publiquen als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. El 28 de desembre, dia dels innocents, és el dia per excel·lència de la publicació de notícies falses i des de primera hora ja n'hi ha una bona mostra.



Un dels més matiners en publicar la seva innocentada ha estat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Per mitjà de les xarxes socials ha anunciat que traslladava el Departament de Presidència a la ciutat de Girona «per escurçar el trajecte entre casa i la feina...i també perquè trobo a faltar la ciutat i els xuixos». Els seus seguidors, però, han detectat l'engany i han començat a comentar el post amb respostes en la mateixa línia «innocent».



Bon dia! A partir de l'1 de gener traslladem el Departament de la Presidència a #Girona, bàsicament per escurçar el trajecte entre casa i la feina...i també perquè trobo a faltar la ciutat i els xuixos ?? Una foto publicada por Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 12:12 PST



Les xarxes socials també han estat el canal triat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona per publicar la seva innocentada. En aquest cas, l'òrgan de la Diputació de Girona ha anunciat que l'episodi VIII de la saga Star Wars es rodarà l'any que ve a la Costa Brava.Una altra de les innocentades relacionades amb el territori gironí ha estat la publicada per l'edició digital del setmanari l'Empordà. Segons el mitjà, pertanyent al mateix grup que Diari de Girona, Editorial Prensa Ibérica (EPI), el castell de Requesens amaga una de les coves d'art rupestre més importants d'Europa . La notícia «afirma» que «els arqueòlegs Steven Maturin i Eudald Carbonell han confirmat la troballa excepcional d'una cova amb art rupestre del període Magdalenià a tocar el castell de Requesens». Fins i tot, preveu la visita del conseller de Cultura, Santi Vila, per aquesta mateixa tarda.A Llagostera, el mitjà de comunicació local, ElPollTV, ha publicat que el municipi tindrà la zona Outlet més gran de Catalunya. El projecte, «a l'estil La Roca Village», preveu «la construcció de 480 botigues» i la creació de «2.500 llocs de treball directes i 3.000 d'indirectes».Un altre mitjà de comunicació gironí, Televisió Costa Brava, ha relacionat les polèmiques obres del xalet del Golfet de Palafrugell amb el president electe dels Estats Units, Donald Trump. Segons «la notícia», el magnat americà estaria darrere «l'operació urbanística amb l'objectiu de fer un establiment exclusiu de superluxe per nordamericans adinerats que visitin la Costa Brava».Fins i tot grups de Facebook com el d'Anti-Radars Garrotxa s'han apuntat al dia dels innocents i han publicat un post en el qual anuncien que per un desacord entre treballadors i la patronal per les pagues extres de Nadal, el Servei Català de Trànsit anuncia serveis mínims i -el més important- que no hi haurà radars a les carreteres catalanes.