El director mèdic de l´Hospital de Cerdanya edita el primer Manual de Medicina de Muntanya

El director mèdic de l'Hospital de Cerdanya i expert en medicina de muntanya, Enric Subirats, acaba de publicar el llibre Manual de Medicina de Muntanya i del Medi Natural, de l'editorial mèdica Panamericana. Per a completar el llibre l'autor ha tardat més de dos anys i ha comptat amb la col·laboració de diferents de professionals i especialistes en els seus àmbits, com ara els metges Cauchy de Chamonix i Restein de Zermatt, els guies Alfons Valls i Jordi Canals, els esportistes Kilian Jornet i Emma Roca o el meteoròleg Francesc Mauri. Es tracta del primer manual en la seva especialitat que es basa en articles científics. S'adreça tant als professionals mèdics i als equips de rescat com als amants de la muntanya. Subirats senyala que "ha estat un encàrrec que em va fer l'editorial" i segueix "ens hem basat en articles científics ben contrastats, és un manual que mancava al mercat, ha estat una feina exhaustiva, perquè hem hagut de llegir els articles originals i comprovar que la metodologia fos la correcta".

La primera part del llibre tracta sobre la prevenció d'accidents en el medi natural, on es parla de la formació, la meteorologia o la nutrició. La segona part fa referència a les patologies més freqüents a muntanya, com la hipotèrmia, i més endavant s'expliquen les malalties dels esportistes. Al final del manual es donen a conèixer les tècniques que poden utilitzar els professionals sanitaris en cas d'accident. Subirats apunta que "la feina dura ha estat que a més de ser útil pels professionals del rescat el llibre també ho fos pels muntanyencs".

Subirats explica que els diferents capítols tenen una part introductòria que és comuna a tots els usuaris, tant professionals com aficionats, i uns petits apartats que van dirigits concretament als professionals i on es dóna la informació tècnica. L'autor apunta que "d'aquesta manera els aficionats poden saltar-se directament la part tècnica".

El doctor Subirats és titular de la càtedra de medicina de muntanya i simulació clínica de la Universitat de Girona i desenvolupa una intensa activitat docent des de l'Hospital de Cerdanya. Ofereix formació continuada als professionals dels esports de muntanya i dels grups de rescat organitzats. El manual que publica serà també un important material per a tots els seus alumnes.