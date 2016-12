L'adjudicatària de les ambulàncies a Girona acusa el sindicat de «manipular» les assemblees per tirar enrere un preacord

L'empresa adjudicatària del servei d'ambulàncies a les comarques gironines i l'Alt Maresme nega haver coaccionat els treballadors per obligar-los a acceptar canvis en les condicions laborals. Transport Sanitari de Catalunya (TSC) surt al pas de les crítiques del Sindicat Sanitari del Transport a Girona (STSG), que va interposar un conflicte col·lectiu al Tribunal Laboral de Catalunya. L'empresa argumenta que el període de consultes amb els sindicats va acabar amb acord a finals de novembre, amb una proposta que també recolzava STSG. Critiquen que, a última hora, STSG no va ratificar l'acord assegurant que set assemblees de treballadors hi estaven contra. L'empresa acusa el sindicat majoritari de "manipular" les assemblees i ha demanat informació detallada de les convocatòries i votacions perquè sospita que "podrien haver-se incomplert condicions mínimes que farien nul·la la decisió comunicada".

Transport Sanitari de Catalunya (TSC) sosté que ha hagut de modificar les condicions laborals de la plantilla de treballadors perquè havien heretat de l'anterior adjudicatària "patologies organitzatives greus". En concret, exposen que la principal deficiència era que el transport sanitari urgent tenia més persones contractades com a conductor de les que necessitava. Per contra, el transport sanitari no urgent no disposava de suficients conductors.

Per aquest motiu, van obrir i període de negociació amb els sindicats per abordar la modificació de les condicions de treball i, també, la possible mobilitat geogràfica. Segons informa TSC en un comunicat, el 29 de novembre van arribar a un acord basat en una proposta feta per la comissió representativa, formada per membres dels sindicats STSG, CCOO i UGT. Com que va ser una proposta d'última hora, van fixar una pròrroga de cinc dies addicional per estudiar i ratificar la proposta.

Segons TSC, es va decidir que, abans de contractar nous conductors per als trasllats no urgents, es reorganitzaria la plantilla dels dos serveis per alinear la categoria laboral amb la del lloc de treball que ocupa. Això implica que alguns treballadors que constaven com a conductor al transport urgent podien assumir la funció d'ajudant (amb menys salari) o passar a conduir ambulàncies de trasllats no urgents (canvi d'horari però el mateix sou).

L'empresa detalla que l'objectiu era cobrir 76 vacants al transport sanitari no urgent amb els conductors de la urgent. De forma inesperada, però, asseguren que més de 70 treballadors del transport urgent van sol·licitar voluntàriament ajustar la seva categoria laboral a la del lloc de treball d'ajudant, per mantenir horari tot i cobrar menys. El salari mitjà d'un conductor és de 1.450 euros nets mensuals mentre que el d'un ajudant és de 1.375.

Vandalisme a ambulàncies

TSC informa que, tot i no estar ratificat pel sindicat majoritari, la direcció de l'empresa ha optat per aplicar l'acord adoptat el 29 de novembre i ho argumenten per la necessitat de garantir la qualitat del servei, optimitzar els recursos i buscar la satisfacció de la majoria de la plantilla. Segons l'acord, les vacants de conductors al transport sanitari no urgent es cobreixen amb treballadors que ho demanin voluntàriament o, sinó, amb els menys antics del transport urgent o amb noves contractacions.

"La direcció de l'empresa considera que l'acord firmat el 29 de novembre pot establir les bases per a una pau social duradora, així com la millora del clima laboral", assegura l'empresa que ressalta que les modificacions de les condicions de treball ha afectat 56 treballadors i la mobilitat geogràfica a 14. A més, fa una crida a la responsabilitat i a reduir el clima de violència.

Insten a evitar "simular escenaris ficticis de conflicte" i asseguren que els Mossos d'Esquadra estan estrenyent el cercle al voltant dels autors d'un sabotatge a Blanes. Segons detallen, l'11 de desembre, després de la no ratificació de l'acord, un acte vandàlic va deixar inutilitzades durant dos dies les ambulàncies de la comarca de la Selva.

Assemblees manipulades

TSC sosté que el sindicat majoritari ha tirat enrere el preacord per motius electoralistes i l'acusa d'haver manipulat les assemblees. Segons informen al comunicat, STSG va argumentar el no a la ratificació pels resultats de set assemblees de treballadors fetes el dies 1, 2, 5 i 7 de desembre. L'empresa assegura que diversos treballadors es van queixar a la direcció per la falta de compliment de les condicions mínimes en les convocatòries i votacions.

Per això, han demanat la justificació i acreditació del compliment de les garanties que regula l'Estatut dels Treballadors, com ara que les votacions són secretes o que s'acreditessin els assistents a les assemblees com a treballadors de cada centre.